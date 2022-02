Niesamowita radość kibiców! Senegal został mistrzem Afryki. WIDEO WIDEO |

Dopiero rzuty karne musiały rozstrzygnąć o tym, kto wygra Puchar Narodów Afryki. Egipt strzelał je po raz trzeci w turnieju, a dążył do nich uparcie, wierząc w swego bramkarza Gabaskiego. Gdy do jedenastek doszło, Egipt przegrał. Senegal po raz pierwszy w historii został mistrzem Afryki!



Senegal: E. Mendy – B. Sarr, Koulibaly (C), Diallo, Ciss – Kouyaté (66. P. Gueye), N. Mendy – Sarr (77. Dia), I. Gueye, Mané – Diédhiou (77. B. Dieng).



Rezerwowi: S. Dieng, A. Gomis – K. Baldé, Ballo-Touré, Cissé, Dia, B. Dieng, P. Gueye, Lopy, Loum, Mbaye, P. M. Sarr.

Trenér: Victor Gomes



Egipt: Gabaski – Ashour, Abdel Monem, Mahmoud Hamdy, El Fotouh – Elneny, Fathy (99. Lasheen), El Solia (59. Trézéguet) – M. Salah (C), Mohamed (59. Marwan Hamdy), Marmúš (59. Zizo).



Rezerwowi: M. Sobhy, Gad – Alá, Ašraf, Dawoud, Marwan Hamdy, Lasheen, as-Saíd, Sherif, Sobhi, Trézéguet, Zizo.

Trenér: Carlos Queiroz