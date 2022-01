Kamil Bortniczuk dla Interii: Co nieco wiem o nowych selekcjonerach. Wideo WIDEO |

- Co nieco wiem o wyborze nowych selekcjonerów naszych reprezentacji w piłce nożnej i siatkówce. Rozmawiałem z Cezarym Kuleszą i Sebastianem Świderskim, którzy znają się bardzo dobrze na swojej pracy. Myślę, że dokonają dobrych wyborów. Co do piłki nożnej, to po tym jak postąpił Paulo Sousa zaufanie do zagranicznych trenerów jest mocno ograniczone. Czy Michał Doleżal będzie kontynuował współpracę z kadrą skoczków po sezonie? Pewnie dużo zależy od tego jak się zaprezentują na igrzyskach w Tokio - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Kamil Bortniczuk, minister Sportu i Turystyki.