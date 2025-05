Bartosz Kurek i Michał Kubiak znowu razem na boisku. Wielki hit już potwierdzony

Końcówka sezonu PlusLigi obfituje w emocje - dość nieoczekiwanie w finale znalazła się Bogdanka LUK Lublin, która wygrała dwa mecze z Aluron CMC Wartą Zawiercie i jest o krok od przypieczętowania pierwszego w historii klubu mistrzostwa kraju. Blisko zajęcia trzeciego miejsca jest z kolei PGE Projekt Warszawa - podopieczni Piotra Grabana potrzebują jeszcze tylko jednego zwycięstwa z JSW Jastrzębskim Węglem , by cieszyć się z brązowych medali.

Po zakończeniu zmagań karierę zakończy środkowy i kapitan Projektu, Andrzej Wrona. I chociaż siatkarski mistrz świata z 2014 roku skupia się obecnie na walce o trzecie miejsce w rozgrywkach, to wciąż ma w pamięci to, co wydarzyło się w półfinałach. Stołeczny klub przegrał decydującą rywalizację z Wartą dopiero po tie-breaku.