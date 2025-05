Takie wieści zza zamkniętych drzwi domu Beckhamów. Aż huczy o kryzysie

Beckhamowie celebrację urodzin Davida kontynuowali na początku maja we Francji, skąd przenieśli się do południowo-środkowej Anglii, gdzie odbyło się wystawne przyjęcie w posiadłości rodziny w Cotswolds. Świętowanie zakończyło się imprezą w luksusowej restauracji Core z trzema gwiazdkami Michelin w Notting Hill. Ta odbyła się w sobotę 3 maja. Co ciekawe, na żadnych z tych eventów nie pojawił się Brooklyn Beckham, choć ten - jak donoszą brytyjskie media - przebywał wówczas w Wielkiej Brytanii. Co więcej, 26-latek nie złożył nawet ojcu życzeń urodzinowych w mediach społecznościowych.