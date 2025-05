Mistrzyni olimpijska zachwyciła na MET Gali. Pokazała się w wyjątkowej kreacji

Jednymi z głównych postaci na gali, które miały witać gości był, oprócz Anny Wintour, również Lewis Hamilton. Stanąć przy nim miał także LeBron James, ale ze względu na kontuzję, mimo wcześniej zapowiadanego udziału w wydarzeniu, koszykarz nie pojawił się na czerwonym dywanie. Reprezentowała go jego małżonka.

MET Gala 2025. Simone Biles zachwyciła

Tegoroczna MET Gala nie odbiła się tak szerokim echem jak kilka poprzednich edycji tego wydarzenia. Mimo tego gwiazdy mocno przyłożyły się do tegorocznych strojów. Wielu sportowców również pokazało się z bardzo ciekawej strony. Wśród nich najmocniej błyszczała Simone Biles ze swoim mężem.

Mistrzyni olimpijska w gimnastyce sportowej wyróżniała się w krótkiej niebieskiej sukience z długim trenem z tyłu. Sukienka miała również biały kołnierzyk. Uzupełniła swój wygląd ładnymi, wysokimi obcasami, które pasowały do kreacji. Jej mąż, zawodnik Chicago Bears, Jonathan Owens , miał na sobie biały garnitur z białym futrem przerzuconym przez ramię. Dodatkowo używał laski. Jako para wyglądali absolutnie zjawiskowo.

MET Gala 2025. Wiele sportowych gwiazd na czerwonym dywanie

Podobnie jak w poprzednich latach, MET Gala zgromadziła przede wszystkim wielkie gwiazdy amerykańskiego sportu. Za wstęp na wydarzenie trzeba zapłacić - jest to gala charytatywna, której celem jest zebranie pieniędzy na Metropolitan Museum of Art. Nawet, jeśli o evencie nie było tak głośno, to wciąż pojawiały się bardzo ciekawe kreacje, które przyciągały uwagę na całym świecie.