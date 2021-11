Roman Kołtoń o meczu Górnik - Legia. ,,Dla mnie to jest wielki mecz.." WIDEO WIDEO |

#PrawdaFutbolu - Roman Kołtoń po Górnik Zabrze - Legia Warszawa (3:2). Łukasz Podolski się przełamał, co przyjmuję z wielką sympatią! Jimenez był najlepszy na boisku, ale "Poldiego" ogląda się z przyjemnością. A to trafił w poprzeczkę, a to rozprowadził akcję na 1:0, a to kropnął z bliska na 2:0. Do przerwy w strzałach było 10-0! DZIESIĘĆ DO ZERA na korzyść Górnika! To był żenujący mecz Legii. Podobnie jak żenujące wystąpienie nastąpiło w przerwie ze strony kapitana mistrza Polski, Artura Jędrzejczyka. Uznał, że trzeba ekspresję okrasić słowem "k...". Marek Gołębiewski dokonał trzech zmian w przerwie. Legia w minutę strzeliła dwa gole - najpierw trafił Wieteska, a później Muci, a piłka po strzale tego drugiego wpadła do siatki po fatalnym błędzie Sandomierskiego. Jednak przy 2:2 Legia znowu zaczęła grać na pewniaka, czy raczej "na stojaka". I w 96 minucie została skarcona - Janża dośrodkował do Kubicy, a ten strzelił gola na 3:2! Pytanie, kiedy, kto, a może co przerwie kryzys Legii? W 13. kolejkach zdobyli tylko 9 punktów. Znajdują się w strefie spadkowej. Relacje ma budować Tomasz Jarzębowski, który ma łączyć drużynę z ludźmi z gabinetów przy Łazienkowskiej 3. Tyle, że tutaj chyba czas na "Big Bossa" w roli trenera. Starego wyjadacza, który trafi do tych piłkarzy. Tak naprawdę ich poustawia, porozstawia, a na pewno pogoni... Pogoni do roboty, a niektórych do drugiej drużyny.



Cały odcinek: https://www.youtube.com/watch?v=1kdJSiA1ILE