Ale pudło! Jak on tego nie strzelił? Wideo WIDEO |

Podczas meczu Pucharu Azji U-16 doszło do spektakularnego pudła. Najpierw błąd popełnił bramkarz, ale to nic przy tym co pokazał zawodnik jednej z drużyn.