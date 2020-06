Jacek Gmoch dla Interii o konflikcie ze Strejlauem: No comments, to są małe sprawy. Wideo WIDEO |

W tamtym czasie do pracy z reprezentacją, gdy tworzyliśmy ją wspólnie z Kazimierzem Górskim dochodzili różni ludzie. Jak już wóz zaczął jechać, to wskakiwali na niego, bo jechał w dobrym kierunku. Dziś pewne informacje z tamtego czasu Polski komunistycznej bardzo trudno zmienić na obiektywne. Ja byłem niepokornym człowiekiem, wiedziałem co i jak mam robić, bo na tym się znałem. Wszystko co najlepsze dałem Polsce i Polakom - w rozmowie z Interią Jacek Gmoch odnosi się do konfliktu z trenerem Andrzejem Strejlauem.