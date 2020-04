Ealan Toruń. Jacek Bednarz dla Interii: Na razie nie obniżamy piłkarzom wynagrodzeń. Wideo WIDEO |

Drużyna jest świadoma tego, że jest ciężko. Pracujemy nad tym, aby najbliższe zobowiązania, czyli za marzec i kwiecień trafiły do zawodników i na tym się skupiamy. Dla nas bardzo ważna jest informacja, czy w tym półroczu w ogóle wrócimy do rozgrywek, czy ten sezon będzie kontynuowany. To na pewno bardzo by też ułatwiło planowanie najbliższej przyszłości, czyli miesięcy maj i czerwiec. Niestety jeśli będzie taka potrzeba to usiądziemy z wszystkimi pracownikami klubu do rozmowy jak ten trudny czas razem przetrwać. Jeśli to będzie niezbędne to przystąpimy także do rozmów o ograniczeniu części wynagrodzeń - mówi w rozmowie z Interią były prezes Wisły Kraków, obecnie prezes drugoligowej Elany Toruń Jacek Bednarz.