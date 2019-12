Paweł Bochniewicz (Górnik) po meczu z Wisłą Kraków. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Myślę, że wejście na boisku Łukasza Wolsztyńskiego było kluczowe. To on pociągnął nas do zwycięstwa - powiedział obrońca Górnika Zabrze Paweł Bochniewicz po wygranej z Wisłą Kraków 4-2.