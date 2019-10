Piotr Pierzchała po meczu z ŁKS-em (1-4). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Zagraliśmy bardzo słaby mecz. W ogóle nie byliśmy agresywni. Daliśmy ŁKS-owi grać to co lubią i to wykorzystali - powiedział obrońca Korony Kielce Piotr Pierzchała po porażce z ŁKS-em 1-4 w meczu 11. kolejki Ekstraklasy.