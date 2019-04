Igor Angulo (Górnik Zabrze) po meczu z Legią Warszawa. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Kiedy piłka przechodziła nad moją głową, to widziałem, że stoi za mną Carlitos. Dlatego takie zagranie z mojej strony, co i tak nie powinno mieć miejsca - tłumaczył Igor Angulo, który zagrał piłkę ręką w polu karnym. "Jedenastkę" wykorzystał Carlitos i był to punkt zwrotny w meczu. Legia wygrała z Górnikiem 2-1.