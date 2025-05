Znana dziennikarka nie ma zamiaru milczeć. Otwiera się na temat choroby

Karolina Szostak w polskim środowisku sportowym nie jest wcale postacią anonimową. Od blisko 30 lat jest ona związana z Telewizją Polsat i na bieżąco relacjonuje fanom sportu poczynania reprezentantów Polski - i nie tylko - na arenie międzynarodowej. Choć od dłuższego już czasu Szostak skupia się głównie na pracy prezenterki sportowej , nie zamyka się ona całkowicie na inne doświadczenia. Kilka lat temu spróbowała bowiem swoich sił jako... tancerka. Występ w " Tańcu z Gwiazdami" był dla dziennikarki niezwykle inspirujący. Wówczas postanowiła ona zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę. Jej niebywałą metamorfozę śledziła cała Polska , a fani sportu byli zachwyceni efektami jej ciężkiej pracy. Niestety, teraz Szostak ponownie zmaga się z problemami zdrowotnymi . I choć do tej pory skrywała to przed światem, w rozmowie z Beatą Nowicką z magazynu "Viva!" otworzyła się na temat choroby , z którą przyszło jej walczyć.

Karolina Szostak otwiera się na temat walki z nadwagą

Karolina Szostak wyjawiła, że problemy z wahaniami wagi spowodowane są chorobą, z którą się zmaga. 49-latka cierpi bowiem na nadwagę . Podkreśla jednak, że jej wygląd nie jest dla niej powodem do wstydu i po latach nauczyła się akceptować siebie taką, jaka jest. Niestety, nie wszyscy to rozumieją. "Dziesięć lat temu byłam grubsza, potem schudłam, teraz znowu przytyłam, ale nikt mi nigdy z tego powodu nie robił wyrzutów czy problemów. Oprócz hejterów. Kiedy piszą na Instagramie wulgaryzmy i jadą po bandzie , po prostu ich blokuję" - oznajmiła krótko.

Dziennikarka zwróciła uwagę na to, że dla wielu Polaków osoby chorujące na nadwagę "same są sobie winne, ponieważ o siebie nie dbają". Prawda jest jednak zupełnie inna. "Jedyny obraz, jaki mają w głowie, to osobę jedzącą od rana do wieczora ciastka i torty. Od dziecka nie jem słodyczy, bo nie lubię. Moja mama nie jadała i nigdy mnie tym nie karmiła. Czekolada nie jest dla mnie żadnym rarytasem ani smakołykiem. (...) Otyłość jest problemem, ponieważ jest chorobą, a każdy proces leczenia trwa. Wymaga czasu, cierpliwości, wytrwałości. Nie każdy tyje czy puchnie od nadmiernego jedzenia czy źle zbilansowanej diety. Mamy różne genetyczne predyspozycje. Jedni są chudzi od urodzenia i umrą chudzi, inni tyją i chudną, a jeszcze inni są grubi od dziecka do dorosłości, robią operacje bariatryczne i stosują różne leki" - podkreśliła.