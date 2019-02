Diego Maradona uderza w FIFA. Wideo

Diego Maradona krytykuje Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA). Zdaniem byłego znakomitego piłkarza, pod rządami nowego prezydenta Gianniego Infantino ta instytucja ani trochę się nie zmieniła.

"Wysłałem list do Infantino, w którym zrezygnowałem z roli kapitana legend FIFA. Od czasu odejścia Seppa Blattera (byłego prezydenta FIFA głównego podejrzanego w aferze korupcyjnej - przyp. red.) i Julio Grondona (byłego prezydenta Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej - przyp. red.) FIFA się nie zmieniła" - powiedział Maradona.

Argentyńczyk podał powody rezygnacji z programu FIFA Legends. "Umieścili nas w pokoju hotelowym z Marco van Bastenem i innym gracze. Traktowali nas, jakbyśmy byli małymi pieskami, które tylko trzeba karmić. Całkowity brak szacunku. Dlatego zrezygnowałem, a teraz zacznę ujawniać, co wiem o tej nowej FIFA" - tłumaczył.

Maradona odniósł się także do rzekomego nieporozumienia z zastępcą sekretarza generalnego FIFA Zvonimirem Bobanem. "Chciałbym powiedzieć Bobanowi, że jeśli chce dobrze wyglądać, to chodźmy na ring bokserski. Nie powinien przychodzić do hotelu, a potem się denerwować. Najgorsze jest to, że Bobana ktoś wysłał. A ten ktoś to Infantino. Nie jestem dzieckiem. Mam 58 lat. Boli mnie to, ponieważ wierzyłem w tych ludzi. Teraz już im nie wierzę" - stwierdził Maradona.