Lionel Messi na czerwonym dywanie. Show inspirowane karierą gwiazdora. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Słynny Cirque du Soleil przygotowuje widowisko inspirowane karierę Argentyńczyka Lionela Messiego. Przedstawienie "Messi 10" będzie miało premierę w październiku w Barcelonie, a następnie będzie pokazywane na całym świecie. Show jest wspólnym przedsięwzięciem Cirque du Soleil, PopArt Music i Sony Music. Messi oraz kilku jego kolegów z FC Barcelona wzięło udział w imprezie zapowiadającej to wydarzenie, która odbyła się na Camp Nou. Gwiazdor "Dumy Katalonii" zjawił się w towarzystwie żony Antonelli Roccuzzo.

"Muszę przyznać, że gdy zdecydowałem się włączyć Messiego, nigdy nie myślałem, że dotrze tak daleko, Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Mamy najlepszego gracza na świecie i Cirque du Soleil, który jest liderem w swojej branży. To sensacyjny pomysł" - powiedział były prezydent Barcelony Joan Gaspart.

Cirque du Soleil złożył już hołd gwiazdom muzyki takim jak Michael Jackson czy The Beatles, ale po raz pierwszy głównym bohaterem jest sportowiec.