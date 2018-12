Lionel Messi wróci do reprezentacji Argentyny? Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trener Lionel Scaloni liczy na powrót Lionela Messiego do reprezentacji Argentyny. - Będziemy rozmawiać o jego powrocie do kadry w roku 2019 - przyznał selekcjoner Albicelestes. Dla trenera potęgi z Ameryki Południowej byłoby to znacznie wzmocnienie. - Każdy chciałby z nim pracować. Czy wróci? Jestem dobrej myśli - przyznał Lionel Scaloni.