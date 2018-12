Szymon Matuszek po meczu z Rozwojem Katowice (4-1) w PP. Wideo

- Nie jest łatwo grać z niżej notowanymi drużynami. Przekonaliśmy się o tym w poprzedniej rundzie, kiedy wygraliśmy z trzecioligową Legionovią 1-0. Tutaj był jeszcze mocniejszy przeciwnik, grający o klasę wyżej. Nastawialiśmy się na to, że łatwo nie będzie, ale na pewno nie na to, że będzie to aż 120 minut - powiedział kapitan Górnika Zabrze Szymon Matuszek po meczu 1/8 finału Pucharu Polski z Rozwojem Katowice. Podopieczni Marcina Brosza wygrali po dogrywce 4-1.