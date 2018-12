Pedrinho trafi do Borussii Dortmund? Michael Zorc zabrał głos. Wideo

W mediach pojawiły się spekulacje na temat transferu Brazylijczyka Pedrinho do Borussii Dortmund. Doniesienia skomentował dyrektor sportowy klubu z Signal Iduna Park Michael Zorc. "Oczywiście znam to nazwisko, ale to normalne. Cóż, nie mogę wam pomóc w tym momencie. Zazwyczaj nie komentujemy tego typu informacji, ale w tym przypadku mogę powiedzieć, że z naszej strony nic się nie dzieje. W tym momencie (tuż przed zimowym okienkiem transferowym - przyp. red.) media lubią nas wiązać z różnymi piłkarzami" - stwierdził Zorc. Borussia jest liderem tabeli po 13 kolejkach Bundesligi. Zespół, w którym występuje Łukasz Piszczek, ma dziewięć punktów przewagi na Bayernem Monachium.