Juergen Klopp przeprosił za swoje zachowanie. Wideo

Derby Liverpoolu na Anfield Road trzymały w napięciu do samego końca. "The Reds" wygrali z Evertonem 1-0 po golu Divocka Origiego w doliczonym czasie gry. Bramka wywołała szaloną radość trenera Liverpoolu Juergena Kloppa, który wbiegł na boisko. Po spotkaniu niemiecki szkoleniowiec przeprosił za swoje zachowanie.

"Natychmiast po meczu przeprosiłem Marco Silvę (trenera Evertonu - przyp. red.). Powiedziałem mu, jak bardzo szanuję jego pracę ponieważ to, co zrobił z tym zespołem jest niesamowite. Derby zawsze są trudne, ale te były zupełnie inne niż w ostatnich latach. Co mogę powiedzieć? Nie chciałem wbiec na boisko. Ale nie mogłem się powstrzymać. Stało się" - powiedział Klopp.