Mateusz Wdowiak po meczu z Lechem Poznań (1-0). Wideo

- Medialnie mecz był nagłośniony, bo wszyscy rozmawiali o trenerze Nawałce, ale my jakoś specjalnie się na tym nie skupialiśmy. Lech to marka sama w sobie, ale chcieliśmy na spokojnie przygotować się do tej potyczki. I chyba wyszło dobrze - powiedział zawodnik Cracovii Mateusz Wdowiak po meczu z Lechem Poznań (1-0).