Ronald Koeman: Niemcy są aktywni, grają ofensywnie. Wideo

"Myślę, że wciąż mamy wiele do zrobienia, abyśmy byli lepsi. W poniedziałek wieczorem w meczu z Niemcami postaramy się pokazać z dobrej strony. Jestem przekonany, że ten pojedynek będzie trudniejszy niż spotkanie z Francją. Niemcy są aktywni, grają ofensywnie. Musimy być na to przygotowani" - powiedział trener reprezentacji Holandii Ronald Koeman. "Oranje" walczą o awans do Final Four Ligi Narodów. Podopiecznym Koemana wystarczy w Gelsenkirchen remis, żeby osiągnąć ten cel. W tabeli grupy 1 dywizji A LN prowadzi obecnie Francja z dorobkiem 7 punktów. Holendrzy, którzy mają "oczko" mniej, wyprzedzą mistrzów świata jeśli wygrają lub zremisują z Niemcami.