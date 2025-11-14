Sensacyjna decyzja Urbana, kadrowicz już tego nie ukrywa. Myślał, że to żart

Przed piłkarską reprezentacją Polski ostatnie dwa wyzwania w ramach fazy grupowej el. MŚ 2026 - czyli mecze z Holandią oraz Maltą. Jakiś czas temu poznaliśmy powołania selekcjonera Jana Urbana na te dwie potyczki i trzeba przyznać, że momentami szkoleniowiec potrafił zaskoczyć nieszablonowymi decyzjami.

Po raz pierwszy szansę na występ w kadrze otrzymali bowiem zawodnik Sturmu Graz Filip Rózga oraz gracz Górnika Zabrze Kryspin Szczęśniak. Drugi z panów podczas rozmowy z Piotrem Kamienieckim z TVP Sport przyznał wręcz, że był kompletnie zaskoczony takim obrotem spraw.

"Musiałem sprawdzić, czy to nie fake". Kryspin Szczęśniak szczerze o powołaniu do kadry

"Zupełnie się tego nie spodziewałem. Byliśmy już w Lubinie, a rano mieliśmy rozruch przed meczem z Zagłębiem. Zajęcia były nieco za miastem, więc trzeba było kawałek przejechać. Powrót do hotelu był tuż po godzinie 12:00 i zawołał mnie kierowca naszego autokaru. Od razu zaczął mnie wołać, po chwili gratulować, a ja stałem nieco zdezorientowany. Finalnie kierowca pokazał mi w telefonie, że zostałem powołany" - opisał Szczęśniak.

"Stałem z tym telefonem i tak przez dobre kilkanaście sekund wpatrywałem się w ekran. Pomniejszyłem zdjęcie i musiałem zobaczyć to w internecie, żeby upewnić się, że nie jest to żaden dowcip czy fake. Nie był. Po chwili pojawił się kierownik, który jechał osobnym busem. Mówił, że chyba powinienem lecieć do pokoju, bo pewnie mam przynajmniej kilka nieodebranych połączeń" - skwitował.

Piłkarz może pojawić się po raz pierwszy w koszulce z orzełkiem na piersi w seniorskiej kadrze już 14 listopada w spotkaniu z Holendrami - Urban odesłał bowiem na trybuny tylko Kacpra Tobiasza, który już wcześniej był powoływany, ale wciąż czeka on na swój wielki debiut, podobnie jak Szczęśniak i Rózga.

Pierwszy gwizdek w tym przypadku wybrzmi na warszawskim PGE Narodowym o godz. 20.45. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport. 17 listopada "Biało-Czerwoni" tymczasem domkną etap grupowy kwalifikacji potyczką z Maltą i... miejmy nadzieję będzie to tylko formalne potwierdzenia faktu gry w barażach ze strony "Orłów".

Jak Urban doskonale zna Kryspina Szcześniaka z Górnika Zabrze MATEUSZ SLODKOWSKI//Michał Dubiel Newspix/East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Beata Zawadzka East News