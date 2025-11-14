Wspaniałe wieści jeszcze przed meczem z Holandią. 4:1 dla Polski, jest awans

Spotkanie reprezentacji Polski z Holandią elektryzuje wszystkich polskich kibiców. W przypadku zwycięstwa zespół prowadzony przez Jana Urbana zrówna się punktami z europejskim gigantem w tabeli grupy G eliminacji mistrzostw świata. Na ten moment na naszym koncie widnieje 16 oczek.

W poniedziałek kwalifikacje zakończymy wyjazdowym starciem przeciwko Malcie. Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie Polacy zakończą zmagania na drugim miejscu i awansują do baraży, których stawką będzie awans na mundial. Być może w piątkowy wieczór kadra Urbana pójdzie w ślady... młodszych kolegów!

Polacy rozbili Czechów w Elite League. Co za wieści

Mowa o kadrze U-20, której selekcjonerem jest Miłosz Stępiński. W piątek o godz. 13:30 nasza młodzieżówka zmierzyła się z Czechami w trzecim meczu rozgrywek Elite League. We wrześniu reprezentacja Polski na start przegrała 1:2 z Portugalią, a następnie pokonała 4:1 Szwajcarów.

Teraz odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Ekipę naszych sąsiadów z południowego zachodu piłkarze Stępińskiego także rozbili 4:1. Co ciekawe, to grający u siebie Czesi otworzyli wynik spotkania dzięki bramce autorstwa Jana Harustaka z 22. minuty.

Do wyrównania pod koniec pierwszej połowy doprowadził Kacper Śmiglewski, który wykorzystał rzut karny. Druga część gry należała już do "Biało-Czerwonych". W 58. minucie gola na 2:1 strzelił Szymon Bartlewicz. Niedługo przed ostatnim gwizdkiem dwukrotnie do siatki trafił Daniel Mikołajewski. Był to kapitany występ 19-letniego zawodnika włoskiej Parmy.

Wygrana sprawiła, że reprezentacja Polski do lat 20. awansowała z czwartego na trzecie miejsce w tabeli Elite League. Obecnie ma na koncie sześć punktów po trzech rozegranych spotkaniach. Czesi spadli na czwartą pozycję - po pięciu meczach zebrali dwa oczka mniej. Hegemonami są Portugalczycy, którzy po czterech spotkaniach mają komplet punktów i zasiadają na fotelu lidera.

