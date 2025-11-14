Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wspaniałe wieści jeszcze przed meczem z Holandią. 4:1 dla Polski, jest awans

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Do rozpoczęcia meczu reprezentacji Polski z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata pozostało już zaledwie kilka godzin. Tymczasem niedługo przed pierwszym gwizdkiem na Stadionie Narodowym w Warszawie wiele radości dała nam kadra do lat 20! Młodzieżowa drużyna "Biało-Czerwonych" pokonała na wyjeździe 4:1 Czechy w Elite League, dzięki czemu zanotowała awans w tabeli.

Reprezentacja Polski U20
Reprezentacja Polski U20FOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PLNewspix.pl

Spotkanie reprezentacji Polski z Holandią elektryzuje wszystkich polskich kibiców. W przypadku zwycięstwa zespół prowadzony przez Jana Urbana zrówna się punktami z europejskim gigantem w tabeli grupy G eliminacji mistrzostw świata. Na ten moment na naszym koncie widnieje 16 oczek.

W poniedziałek kwalifikacje zakończymy wyjazdowym starciem przeciwko Malcie. Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie Polacy zakończą zmagania na drugim miejscu i awansują do baraży, których stawką będzie awans na mundial. Być może w piątkowy wieczór kadra Urbana pójdzie w ślady... młodszych kolegów!

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed listopadowymi meczami el. MŚ. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polacy rozbili Czechów w Elite League. Co za wieści

Mowa o kadrze U-20, której selekcjonerem jest Miłosz Stępiński. W piątek o godz. 13:30 nasza młodzieżówka zmierzyła się z Czechami w trzecim meczu rozgrywek Elite League. We wrześniu reprezentacja Polski na start przegrała 1:2 z Portugalią, a następnie pokonała 4:1 Szwajcarów.

Teraz odniosła drugie zwycięstwo z rzędu. Ekipę naszych sąsiadów z południowego zachodu piłkarze Stępińskiego także rozbili 4:1. Co ciekawe, to grający u siebie Czesi otworzyli wynik spotkania dzięki bramce autorstwa Jana Harustaka z 22. minuty.

Zobacz również:

Jan Urban i Robert Lewandowski
Reprezentacja

Urban kojarzy się z rozsądkiem, a nie mieszaniem w składzie dla samego mieszania

Dariusz Dziekanowski
Dariusz Dziekanowski

    Do wyrównania pod koniec pierwszej połowy doprowadził Kacper Śmiglewski, który wykorzystał rzut karny. Druga część gry należała już do "Biało-Czerwonych". W 58. minucie gola na 2:1 strzelił Szymon Bartlewicz. Niedługo przed ostatnim gwizdkiem dwukrotnie do siatki trafił Daniel Mikołajewski. Był to kapitany występ 19-letniego zawodnika włoskiej Parmy.

    Wygrana sprawiła, że reprezentacja Polski do lat 20. awansowała z czwartego na trzecie miejsce w tabeli Elite League. Obecnie ma na koncie sześć punktów po trzech rozegranych spotkaniach. Czesi spadli na czwartą pozycję - po pięciu meczach zebrali dwa oczka mniej. Hegemonami są Portugalczycy, którzy po czterech spotkaniach mają komplet punktów i zasiadają na fotelu lidera.

    Zobacz również:

    Polonia Bydgoszcz ma nadwyżkę seniorów i już są z tego powodu kwasy. Ciężko będzie ten problem rozwiązać, bo żaden z żużlowców nie chce rezygnować z gwiazdorskiej gaży.
    Metalkas 2. Ekstraliga

    Polonia Bydgoszcz ogłasza. Potężny problem na długo przed startem ligi, już są "kwasy"

    Dariusz Ostafiński
    Dariusz Ostafiński
    Mężczyzna w czerwonym dresie siedzi przy stole podczas konferencji prasowej, przemawia do mikrofonu, w tle widoczne są logotypy sponsorów oraz napoje sportowe i butelka wody na stole.
    Jan Urban przed meczem Holandia - PolskaFoto OlimpikAFP
    Piłkarz ubrany w biały strój z numerem 9 całuje herb na koszulce, unosząc ją do ust, wyrażając emocje i przywiązanie do drużyny podczas meczu na tle rozmytego stadionu wypełnionego kibicami.
    Robert LewandowskiANDRZEJ IWANCZUKAFP
    Miłosz Stępiński
    Miłosz StępińskiAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja