Nawałka miał propozycję dla Krychowiaka. Zaskakująca odpowiedź, cios w Szczęsnego

Grzegorz Krychowiak pod koniec października ogłosił, że kończy piłkarską karierę. Były piłkarz m.in. FC Nantes, Bordeaux, Sevilla, Paris Saint-Germain czy West Bromwich Albion zdecydował, że zajmie się różnymi projektami (głównie pozasportowymi), a ponadto od czasu do czasu wyjdzie na boisko w barwach Mazura Radzymin. To klub występujący w Keeza Lidze Okręgowej (grupa Warszawa I), który znany jest między innymi z faktu, że w jego barwach gra popularny raper Quebonafide. 35-latek zdążył już nawet zadebiutować w nowym zespole.

- Poczułem na nowo pasję, od której zaczynałem. Z pierwszej części mojej kariery, gdy futbol nie był tak profesjonalny i nie wiązało się z nim aż tak duże pieniądze. Gdy grało się z chłopakami dla pasji i przyjemności. (...). Mam kontrakt do końca czerwca. Jeśli czas i możliwości pozwolą to może pomogę im awansować - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Premiera filmu o Grzegorzu Krychowiaku. Wrócił do rozmowy z Adamem Nawałką

Już w najbliższym czasie odbędzie się serialu o Grzegorzu Krychowiaku pt. "Krychowiak. Krok od szczytu". Dokładnie 27 listopada pojawi się czteroodcinkowy dokument, który opowiadać będzie karierze i życiu wybitnego reprezentanta Polski. Przy okazji przedpremierowego pokazu opowiedział m.in. o kulisach powstawania serialu. Nie zabrakło też wątku sportowego. Jedną z pierwszych osób, która skontaktowała się z Krychowiakiem po ogłoszeniu decyzji o zakończeniu kariery był Adam Nawałka. Były selekcjoner namawiał piłkarza, aby przemyślał jeszcze swoją decyzję. Jak zareagował na to Krychowiak? Oczywiście w swoim stylu, z delikatną "szpileczką" w stronę swojego przyjaciela Wojciecha Szczęsnego.

- Nie jestem Wojtek Szczęsny i nie robię z mordy cholewy. Podjąłęm taką decyzję przemyślaną i to koniec kariery - przyznał w rozmowie z "WP SportoweFakty".

