Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawałka miał propozycję dla Krychowiaka. Zaskakująca odpowiedź, cios w Szczęsnego

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Grzegorz Krychowiak oficjalnie zakończył profesjonalną karierę piłkarską. 100-krotny reprezentant Polski nie wyklucza, że czasami pojawi się jeszcze na boisku w barwach Mazura Radzymin. Gdy powiedział "pas" to zadzwonił do niego Adam Nawałka. Jak zareagował na słowa byłego selekcjonera?

Nawałka miał propozycję dla Krychowiaka. Zaskakująca odpowiedź, cios w Szczęsnego
Nawałka miał propozycję dla Krychowiaka. Zaskakująca odpowiedź, cios w SzczęsnegoTomasz Jastrzebowski/Foto OlimpiEast News

Grzegorz Krychowiak pod koniec października ogłosił, że kończy piłkarską karierę. Były piłkarz m.in. FC Nantes, Bordeaux, Sevilla, Paris Saint-Germain czy West Bromwich Albion zdecydował, że zajmie się różnymi projektami (głównie pozasportowymi), a ponadto od czasu do czasu wyjdzie na boisko w barwach Mazura Radzymin. To klub występujący w Keeza Lidze Okręgowej (grupa Warszawa I), który znany jest między innymi z faktu, że w jego barwach gra popularny raper Quebonafide. 35-latek zdążył już nawet zadebiutować w nowym zespole.

- Poczułem na nowo pasję, od której zaczynałem. Z pierwszej części mojej kariery, gdy futbol nie był tak profesjonalny i nie wiązało się z nim aż tak duże pieniądze. Gdy grało się z chłopakami dla pasji i przyjemności. (...). Mam kontrakt do końca czerwca. Jeśli czas i możliwości pozwolą to może pomogę im awansować - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Premiera filmu o Grzegorzu Krychowiaku. Wrócił do rozmowy z Adamem Nawałką

Już w najbliższym czasie odbędzie się serialu o Grzegorzu Krychowiaku pt. "Krychowiak. Krok od szczytu". Dokładnie 27 listopada pojawi się czteroodcinkowy dokument, który opowiadać będzie karierze i życiu wybitnego reprezentanta Polski. Przy okazji przedpremierowego pokazu opowiedział m.in. o kulisach powstawania serialu. Nie zabrakło też wątku sportowego. Jedną z pierwszych osób, która skontaktowała się z Krychowiakiem po ogłoszeniu decyzji o zakończeniu kariery był Adam Nawałka. Były selekcjoner namawiał piłkarza, aby przemyślał jeszcze swoją decyzję. Jak zareagował na to Krychowiak? Oczywiście w swoim stylu, z delikatną "szpileczką" w stronę swojego przyjaciela Wojciecha Szczęsnego.

- Nie jestem Wojtek Szczęsny i nie robię z mordy cholewy. Podjąłęm taką decyzję przemyślaną i to koniec kariery - przyznał w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Zobacz również:

W 2022 roku Polacy odmówili gry z Rosją. Interweniował także prezydent
Robert Lewandowski

Historyczne zamieszanie. Prezydent grzmiał o bandytach, Lewandowski odmówił gry . "Nie wyobrażam sobie"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Misja Papszuna w Rakowie dobiega końca? "Wygląda to, jakby coś się wypaliło". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Mężczyzna w eleganckim garniturze, z pewnym siebie wyrazem twarzy, stoi przy szklanej ścianie, trzymając rękę przy kołnierzyku koszuli. W okrągłym wstawieniu widoczny starszy mężczyzna w okularach, patrzący w górę, znajdujący się w otoczeniu stadionu.
Adam Nawałka i Grzegorz KrychowiakMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Michal Wozniak/East NewsAFP
Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze stoi przy oknie, z pewnym siebie wyrazem twarzy, patrząc w dal, a jego odbicie widoczne jest w szybie.
Grzegorz KrychowiakMichal WozniakEast News
Piłkarz w białej koszulce i czerwonych spodenkach ze łzami w oczach, trzymający złączone dłonie na zielonej murawie boiska. Na koszulce widoczne godło Polski i numer zawodnika.
Krychowiak podjął decyzję ws. zakończenia karieryKirill KudryavtsevAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja