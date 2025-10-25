Krychowiak ledwo pojawił się na murawie i już będzie głośno o tym, co zrobił. 7 minut

Grzegorz Krychowiak to piłkarz, który na zawsze zapisał się na kartach historii polskiej piłki nożnej. Swoją seniorską karierę rozpoczynał on we francuskim Bordeaux, co w przypadku zawodników z kraju nad Wisłą może być uznawane za swego rodzaju ewenement.

W późniejszych latach zawodnik urodzony w Gryfice reprezentował barwy takich piłkarskich potęg piłkarskich jak: Stade Reims, Sevilla, PSG czy West Brom. W jego bogatej karierze nie zabrakło również dużo bardziej egzotycznych kierunków jak: Lokomotiw Moskwa, Al-Shabab, Abha oraz Anorthosis, w którego to barwach grał w sezonie 2024/2025.

Oczywiście kibice reprezentacji Polski najbardziej pamiętają go z gry w z orzełkiem na piersi. Krychowiak reprezentował bowiem "Biało-czerwone" barwy aż 100 razy. Mogliśmy go podziwiać między innymi na takich legendarnych imprezach jak: Euro 2016 czy mundial z 2022 roku.

Od czasu zakończenia współpracy z cypryjskim klubem Grzegorz Krychowiak pozostawał na "bezrobociu". Wielu kibiców zastanawiało się, jaki kierunek obierze niezwykle doświadczony pomocnik kadry narodowej. Sam zawodnik postanowił zaszokować wszystkich, przenosząc się do... Mazura Radzymin. Klub, występujący w Keeza Lidze Okręgowej (grupa Warszawa I), znany jest między innymi z faktu, że w jego barwach gra popularny raper Quebonafide.

Pierwszy taki debiut Krychowiaka. Kibice nie musieli czekać zbyt długo

25 października Grzegorz Krychowiak zadebiutował w wyjściowym składzie Mazura Radzymin, który tego dnia rozgrywał ligowy mecz przeciwko Polonii III Warszawa. Jak łatwo się domyśleć, występ tak utytułowanego piłkarza momentalnie przyciągnął zainteresowanie sporej ilości kibiców, którzy tłumnie zebrali się na stadionie Mazura, aby móc podziwiać pierwszy mecz legendy reprezentacji Polski w lokalnej drużynie. Z drugiej strony mecz warszawskiej "Okręgówki" był pierwszym tego typu spotkaniem w historii występów Krychowiaka, który swoją seniorską karierę rozpoczynał za granicą.

Mecz rozpoczął się fatalnie dla nowego zespołu Krychowiaka. Raptem w 2. minucie zawodnicy rezerw Polonii zdołali bowiem objąć prowadzenie. Legendarny reprezentant Polski nie mógł jednak dopuścić, aby jego debiut potoczył się w taki sposób. Po otrzymaniu futbolówki z lewej strony pola karnego podał ją do niekrytego Wiktora Lacha, który pewnym strzałem sprzed pola karnego pokonał bramkarza rywali.

Więcej informacji wkrótce.

Grzegorz Krychowiak Foto Olimpik AFP

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News

Quebonafide Julian Sojka East News

KGHM Chrobry Głogów - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport