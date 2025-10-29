Nawałka rozmawiał z Krychowiakiem, nagle padły te słowa. To wcale nie musi być koniec

Grzegorz Krychowiak ma za sobą niezwykle ciekawą karierę piłkarską - bardzo prędko, jeszcze w czasach juniorskich, opuścił on Polskę na rzecz Francji, gdzie związał się z ekipą Girondins Bordeaux, a potem w jego CV znalazły się kolejne znaczące sportowe firmy, na czele oczywiście z Sevillą czy PSG.

Ostatnio, po opuszczeniu cypryjskiego Anorthosisu Famagusta, "Krycha" związał się nieoczekiwanie z RKS Mazurem Radzymin, zespołem z ligi okręgowej, którego właścicielem jest popularny raper Quebonafide. Jak się okazało, była to przygoda na zaledwie jeden mecz, po którym 35-latek odwiesił buty na kołek.

W kontekście emerytury Krychowiaka postanowił wypowiedzieć się m.in. były selekcjoner "Biało-Czerwonych", Adam Nawałka, który udzielił wywiadu Mateuszowi Skwierawskiemu z portalu "WP SportoweFakty". Jak przyznał, dla niego w tym przypadku klamka zapadła zbyt szybko, a swoimi wątpliwościami podzielił się z samym stukrotnym reprezentantem kraju.

"Rozmawiałem z Grzegorzem. Zapytałem, czy nie robi tego za wcześnie. Oczywiście, wszystko zależy od emocji i tego, co się czuje. Dla Grzegorza otwierają się nowe przestrzenie, bo to osoba o szerokim spektrum zainteresowań" - padło. Jak podkreślił, Krychowiak mógłby jeszcze wiele nauczyć młodszych zawodników, bowiem pod wieloma względami jest prawdziwym wzorem do naśladowania.

Rozmawialiśmy, padło 'nigdy nie mów nigdy'. Kto wie, może rzeczywiście ten etap będzie miał swój dalszy ciąg. Miejmy nadzieję, że coś się jeszcze wydarzy. Grzegorz zawsze lubił wielkie wyzwania

Powroty z emerytury to w świecie sportu wcale nie taka rzadkość - a dość świeżym przykładem jest chociażby dawny kompan "Krychy" z kadry, Wojciech Szczęsny. Na razie były już futbolista skupia się na swoim zupełnie nowym etapie życia wolnym od grania, ale wielu kibiców bez dwóch zdań z radością przyjmie kiedyś jakiś niespodziewany zwrot akcji...

