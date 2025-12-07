Ter Stegen opublikował pożegnalny wpis. To koniec ery. Legenda odchodzi w cieniu

Marc-Andre ter Stegen nadal walczy ze skutkami bardzo poważnej kontuzji, której nabawił się na początku poprzedniego sezonu.

Niemiec najpierw w wyniku urazu kolana wypadł z gry na niemal cały sezon, w międzyczasie tracąc miejsce w podstawowym składzie. Później FC Barcelona sprowadziła Joana Garcię, który od razu został obsadzony w roli pierwszego bramkarza, a Wojciech Szczęsny przedłużył umowę jako jego pierwszy zmiennik.

To wszystko oznacza, że ter Stegen w FC Barcelona najprawdopodobniej już nie zagra. Nie wiadomo tylko, czy Niemiec zmieni klub już zimą, czy dopiero po tym sezonie.

Jeśli ter Stegen przesiedzi cały bieżący sezon na trybunach lub ławce rezerwowych, może okazać się, że zabraknie dla niego miejsca w kadrze Juliana Nagelsmanna na mistrzostwa świata w 2026 roku.

Ter Stegen żegna Busquetsa. Tym wpisem oddał hołd legendzie

Tymczasem zakończył się sezon ligowy za Oceanem Atlantyckim. Inter Miami z gwiazdami takimi jak: Leo Messi, Jordi Alba czy Sergio Busquets, zdobył mistrzostwo MLS. W wielkim finale pokonał Vancouver Whitecaps.

Leo Messi zdobył swój upragniony tytuł z Interem Miami, a nieco w cieniu tego zagadnienia Sergio Busquets i Jordi Alba zakończyli swoje kariery.

Z tej okazji Marc-Andre ter Stegen postanowił opublikować na portalu Instagram pożegnalny wpis, w którym oddał hołd pierwszemu z wyżej wymienionych.

"Gratuluję światowej klasy kariery, Busi. To niesamowite, że kończysz ją kolejnym trofeum. Legenda Barçy i piłki nożnej, jeden z najlepszych w historii na swojej pozycji. Było mi niezmiernie miło dzielić z Tobą boisko tak wiele razy. Życzę wszystkiego najlepszego w kolejnym rozdziale Twojego życia." - napisał Marc-Andre ter Stegen.

Rozwiń

Sergio Busquets rozegrał aż 722 mecze w barwach FC Barcelona i 143 w reprezentacji Hiszpanii. Lista jego osiągnięć prezentuje się następująco:

9 tytułów mistrza Hiszpanii

7 Pucharów Króla

7 Superpucharów Hiszpanii

3 Ligi Mistrzów

3 Superpuchary Europy

Mistrzostwo świata z reprezentacją Hiszpanii

Leagues Cup z Interem Miami

MLS Cup z Interem Miami

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen LLUIS GENE / AFP AFP

Lionel Messi, Sergio Busquets i Jordi Alba Megan Briggs AFP

Sergio Busquets Megan Briggs AFP