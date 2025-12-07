Zmarzlik odebrał kolejne złoto. Nie będzie litości, padły ważne słowa

Bartosz Zmarzlik znów na czerwonym dywanie. Polak w sobotę wystąpił na Gali FIM Awards 2025. W szwajcarskiej Lozannie z ust 6-krotnego mistrza świata padły słowa, po których rywale nie mogą już liczyć na żadną litość.

Zmarzlik dał jasno do zrozumienia. "Jeszcze wiele lat na szczycie"

Zmarzlik od lat dominuje mistrzowskie zmagania. Jak wyżej wspomnieliśmy, ma na koncie 6 tytułów, z czego aktualnie 4 z rzędu. Jego passę przerwał jedynie Artiom Łaguta. Najbliżej końca serii było już w tym roku, kiedy ramię w ramię rywalizował z nim Brady Kurtz. - Brady dał mi niezłe wyzwanie - przyznał 30-latek. Nawet 5 rund wygranych z rzędu w wykonaniu Australijczyka nie starczyło jednak na polskiego mistrza.

Zawodnik Motoru Lublin za rok może być już najbardziej utytułowanym żużlowcem na świecie, choć przed nim jeszcze długa kariera. Zmarzlik nie ma dobrych wieści dla swoich przeciwników. Zamierza śrubować rekord. - Wciąż jestem młody. Mam nadzieję, że czeka mnie jeszcze wiele lat na szczycie. Na tym się skupiam. Jak potoczy się kolejny sezon? Nie wiem, ale zrobię wszystko, żeby dać ludziom dobre show - zapowiedział.

Za rok może być najlepszym w historii

Zmarzlik w sobotę mógł stanąć obok takich gwiazd jak Marc Marquez z MotoGP czy Josep Garcia z wyścigów enduro. W sumie na gali był po raz siódmy. Pierwszy raz wystąpił na niej w 2015 roku, zdobywając tytuł juniorski. Polak wylewa już siódme poty, by za rok zjawić się raz jeszcze, ale już jako najlepszy zawodnik w historii czarnego sportu.

- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę być tu ponownie. To już siódmy raz, licząc tytuł juniorski i to jest specjalny moment zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny, która zawsze jest ze mną. Zakończyliśmy sezon 2025 i teraz już tylko patrzę i czekam na to, co przyniesie przyszłość - zakończył.

Bartosz Zmarzlik i prezydent FIM Jorge Viegas. fimspeedway.com materiały prasowe

Bartosz Zmarzlik, Brady Kurtz Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik na Gali FIM na Majorce w 2024 roku fimspeedway.com materiały prasowe

