Zmarzlik odebrał kolejne złoto. Nie będzie litości, padły ważne słowa
Bartosz Zmarzlik błyszczał wśród największych gwiazd motosportu na Gali FIM w szwajcarskiej Lozannie. Polski mistrz świata odebrał tam kolejny złoty medal. 30-latek zdążył już zapowiedzieć, że jeszcze tam wróci. - Mam nadzieję, że czeka mnie jeszcze wiele lat na szczycie - zakomunikował, dodając jeszcze kilka słów. To nie jest dobra wiadomość dla rywali Zmarzlika. Choć za rok może zdobyć rekordowe siódme złoto, to nie zamierza schodzić ze sceny.
Bartosz Zmarzlik znów na czerwonym dywanie. Polak w sobotę wystąpił na Gali FIM Awards 2025. W szwajcarskiej Lozannie z ust 6-krotnego mistrza świata padły słowa, po których rywale nie mogą już liczyć na żadną litość.
Zmarzlik dał jasno do zrozumienia. "Jeszcze wiele lat na szczycie"
Zmarzlik od lat dominuje mistrzowskie zmagania. Jak wyżej wspomnieliśmy, ma na koncie 6 tytułów, z czego aktualnie 4 z rzędu. Jego passę przerwał jedynie Artiom Łaguta. Najbliżej końca serii było już w tym roku, kiedy ramię w ramię rywalizował z nim Brady Kurtz. - Brady dał mi niezłe wyzwanie - przyznał 30-latek. Nawet 5 rund wygranych z rzędu w wykonaniu Australijczyka nie starczyło jednak na polskiego mistrza.
Zawodnik Motoru Lublin za rok może być już najbardziej utytułowanym żużlowcem na świecie, choć przed nim jeszcze długa kariera. Zmarzlik nie ma dobrych wieści dla swoich przeciwników. Zamierza śrubować rekord. - Wciąż jestem młody. Mam nadzieję, że czeka mnie jeszcze wiele lat na szczycie. Na tym się skupiam. Jak potoczy się kolejny sezon? Nie wiem, ale zrobię wszystko, żeby dać ludziom dobre show - zapowiedział.
Za rok może być najlepszym w historii
Zmarzlik w sobotę mógł stanąć obok takich gwiazd jak Marc Marquez z MotoGP czy Josep Garcia z wyścigów enduro. W sumie na gali był po raz siódmy. Pierwszy raz wystąpił na niej w 2015 roku, zdobywając tytuł juniorski. Polak wylewa już siódme poty, by za rok zjawić się raz jeszcze, ale już jako najlepszy zawodnik w historii czarnego sportu.
- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę być tu ponownie. To już siódmy raz, licząc tytuł juniorski i to jest specjalny moment zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny, która zawsze jest ze mną. Zakończyliśmy sezon 2025 i teraz już tylko patrzę i czekam na to, co przyniesie przyszłość - zakończył.