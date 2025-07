Mierzejewski zatrudniony przez PZPN, tym będzie się zajmować. Nie pozostawiono wątpliwości

- Adrian Mierzejewski nie jest członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski . Sztab szkoleniowy to 100 procentowa domena selekcjonera i on dobiera te osoby według swojego klucza - powiedział.

Poza pracą przy reprezentacji będzie także współpracował z Marcinem Dorną, dyrektorem sportowym PZPN. Według słów Wachowskiego w tym aspekcie jest spory obszar do zagospodarowania.

- Jest na pewno duży obszar do zorganizowania i do zbadania. To jest pewnego rodzaju przechodzenie zawodników reprezentacji młodzieżowych w górę, ścieżka rozwoju indywidualnego piłkarzy - dodał Wachowski.