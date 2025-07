Wakat na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski czekał na obsadzenie od 12 czerwca. Wtedy to Polski Związek Piłki Nożnej opublikował oficjalny komunikat Michała Probierza , w którym ten poinformował o swojej dymisji. - Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - przekazał wówczas były już trener "Biało-Czerwonych".

Nowy szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" może rozpocząć swoją pracę już teraz. Jej pierwsze namacalne efekty poznamy jednak dopiero we wrześniu, w meczach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, a premierowy test będzie niezwykle wymagający. 4 września Polska zmierzy się bowiem na wyjeździe z Holandią - zdecydowanym faworytem naszej grupy. Trzy dni później zagramy u siebie z Finlandią , chcąc zrewanżować się za dotkliwą porażkę w Helsinkach , po której ze stanowiska odszedł wspomniany już Michał Probierz.

Przypomnijmy, że bezpośredni awans na mundial wywalczy tylko najlepsza z 5 reprezentacji. Drugie miejsce uprawnia tylko do gry w barażach. Polacy, zajmując obecnie trzecią lokatę, ale rozegrali o jeden mecz więcej niż pierwsza Finlandia i o jedno spotkanie więcej niż zajmujący drugą pozycję Holendrzy ( tabele grup eliminacji do MŚ 2026 znajdziesz TUTAJ - kliknij ).

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport

Jednym z kluczowych zadań dla nowego selekcjonera będzie odpowiednie zarządzanie kwestią opaski kapitańskiej i ułożenie sobie stosunków z Robertem Lewandowskim. Snajper FC Barcelona zrezygnował z gry w kadrze pod wodzą Michała Probierza po tym, jak ten pozbawił go przez telefon funkcji kapitana, co doprowadziło do ogromnego wstrząsu tuż przed wyjazdowym starciem z Finlandią. I wywołało burzę, której efektem jest między innymi opublikowany dziś przez Polski Związek Piłki Nożnej komunikat.