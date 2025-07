Dominuje jeden temat po konferencji Urbana. Kulesza na cenzurowanym

17 lipca Warszawa stała się stolicą krajowego futbolu. W stolicy naszego kraju na pytania dziennikarzy odpowiadał Jan Urban. Poza nim udział w konferencji prasowej wzięli także Cezary Kulesza oraz Łukasz Wachowski. Najwięcej pytań było skierowanych rzecz jasna do trenera. Co jakiś czas do głosu dochodził jednak także prezes PZPN. Żurnalistów interesowały choćby szczegóły dotyczące kontraktu. Do wiadomości publicznej nie podano długości umowy, którą podpisał niedawny opiekun Górnika Zabrze.

Sternik związku nie chciał uchylać rąbka tajemnicy, ponadto kazał skupiać się dziennikarzom na osobie selekcjonera. "To sprawa federacji i pana trenera" - oznajmił na samym początku. Próby pracowników największych polskich redakcji na nic się zdały. Spore poruszenie w związku z tym panuje w mediach społecznościowych. "Tego nie rozumiem? Nagle długość kontraktu selekcjonera to temat tabu? Pierwsze słyszę żeby jakaś federacja czy klub ukrywały długość umowy - a więc i celów, od których długość umowy powinna być uzależniona" - skomentował Michał Pol w serwisie X.

Wtórował mu Tomasz Brożek z Interia Sport. "Tajemnicą dla prezesa Kuleszy są: długość kontraktu, mocne strony, którymi w trakcie rozmowy przekonał go Jan Urban. Widocznie wpadł tylko wręczyć koszulkę" - napisał. Ostatnie zdanie to nawiązanie do początku konferencji. Gdy tylko wybiła godzina 12:00, prezes PZPN wstał, uścisnął dłoń nowego selekcjonera, a następnie podarował mu wyjątkową pamiątkę.

Jan Urban już zaimponował ekspertom. Wystarczyła jedna konferencja prasowa

Z dwoma wspomnianymi ekspertami zgadza się większość kibiców. Ale też podczas konferencji działy się inne ciekawe rzeczy. Sukcesem zakończyła się ona przede wszystkim dla Jana Urbana. Ten nie tylko konkretnie odpowiadał na pytania, ale też przekonał do siebie sporą grupę osób. "Ma w sobie coś takiego, że wystarczy, że powie dziesięć zdań, a z miejsca czujesz sympatię, dobrą energię i trzymasz za niego kciuki" - przyznał Maciej Łuczak. "Najważniejsze na razie przesłanie płynące z konferencji - zmieniamy ustawienie na czwórkę z tyłu. W paru odpowiedziach aż biło to ze strony trenera. No i będzie powrót Kamila Grosickiego" - streścił spotkanie Przemysław Langier.

Przed Janem Urbanem długi dzień. Niemal od razu pojawił się przed kamerami TVP Sport. "Wszyscy chcemy zwycięstw. Ale kibic też przymknie oko, jeśli przegrasz, a gra jest naprawdę dobra i nie miałeś szczęścia, nie wykorzystałeś sytuacji" - powiedział dziennikarzowi publicznego nadawcy. Później rozpocznie on tour po innych krajowych redakcjach. Selekcjoner pojawi się między innymi w czwartkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" na antenie Polsatu.

