Jan Urban wykorzystał konferencję do celu nadrzędnego. Świetny ruch trenera

Jan Urban jest nieco krzywdzony kreowanym - skądinąd prawdziwym - wizerunkiem trenera, który potrafi zbudować atmosferę. Wizerunek został podkręcony do tego stopnia, że zapomina się o merytoryce trenera, której przecież nie brakuje - wystarczy tylko się w nią wsłuchać. Jednak konkretnie dziś - w połowie lipca, na blisko dwa miesiące przed pierwszym zgrupowaniem - faktycznie najbardziej potrzebne jest zażegnanie wszystkiego, co złe. Jeśli Cezary Kulesza choć przez chwilę myślał tymi kategoriami, wybór musiał paść na Jana Urbana.

- Atmosfera to jest takie wyświechtane hasło, ale ono jest niezwykle ważne - powiedział, po czym zaczął sypać konkretami, w tym jednym najważniejszym. Wyjaśnienie sprawy odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu? Nie ma co czekać do zgrupowania, trzeba natychmiast pojechać do kilku piłkarzy i to załatwić. Niesamowicie wymownym momentem było powiedzenie wprost: - Moim skromnym zdaniem Michał Probierz popełnił błąd w załatwianiu tej sprawy. Jeśli to jest prawda, że zadzwonił wieczorem, gdy usypiał dziecko, to też bym się wkurzył.

Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy Jan Urban jest trenerem szczerym, właśnie wyzbył się wątpliwości. Ale to zdanie ma drugie dno - przekaz do niedawnego kapitana kadry, że pewne zasady są nienaruszalne. W tym wypadku zasady szacunku. Zresztą przystawiając ucho do obozu Roberta Lewandowskiego, da się usłyszeć zadowolenie z wyboru prezesa PZPN. A to zwiastuje szybki powrót napastnika Barcelony do kadry.

Polsat Sport Polsat Sport

Na razie nie wiadomo, czy w roli kapitana, bo sam Urban tego nie wie. - Najpierw chcę porozmawiać z drużyną. Dopiero później będę wiedział, czy to ja zdecyduję w sprawie opaski, czy oddam głos zespołowi. Jeśli w szatni zastanę jednego lidera, decyzja będzie naturalna. Jeśli będzie ich czterech, posłucham drużyny - mówił.

Urban na konferencji był wyluzowany, dużo żartował. Gdy jeden z dziennikarzy zadał pytanie Cezaremu Kuleszy, czy wierzy, że trener będzie pracował przez lata, nowy selekcjoner przejął mikrofon i z przekąsem odpowiedział, że prezes nie wierzy. Nie bał się mówić o… własnym zwolnieniu i świadomości, że to najbardziej naturalna rzecz, jeśli nie będzie wyników. Jednocześnie nie można było odnieść wrażenia, że stara się wypaść dobrze. On po prostu tak ma.

W miejscach, w których była taka potrzeba, konferencja była wypchana konkretami. Zapytany o ewentualny powrót Kamila Grosickiego, nie robił uników, tylko wyartykułował wprost, że nie będzie bał się zagadnąć reprezentacyjnej legendy o zmianę decyzji. Na pytanie o mankamenty drużyny zdiagnozowane jeszcze na etapie oglądania jej w telewizji, stwierdził, że był ciekawy, jak ta funkcjonowałaby w innym ustawieniu - co było nieświadomą, lecz kolejną szpilką w Michała Probierza, broniącego jak niepodległości taktyki z trzema obrońcami.

To była świetna konferencja prasowa na otwarcie i o ile Cezary Kulesza ewidentnie się do niej przygotowywał (gotowa odpowiedź na pytanie o długą procedurę wyboru, sprowadzająca się do konkretnych wyliczeń, ile na podobną decyzję potrzebowali Brazylijczycy i Anglicy), o tyle Urban nie musiał. Wystarczyło, że był sobą.

Najważniejsze fragmenty konferencji Jana Urbana

O podróży do Hiszpanii: - Wyjazd do Barcelony? Jeszcze nie patrzyłem na loty. Chyba nie są drogie (śmiech). Na pewno się to stanie. Nie wiem, w którym momencie. Na pewno będziemy rozmawiać. To nie są sprawy na telefon. Trzeba być przy wspólnym stoliku i porozmawiać o tym co się wydarzyło.

O Michale Probierzu: - Rozmawiałem z Michałem króciutko, w tym tygodniu, jest w Stanach. Oberwało mu się, nie oszukujmy się. Dzisiaj w piłce nożnej jest pełna sala, wszystko fajnie, są nadzieje, oczekiwania, wsparcie dla trenera. Zdaję sobie z tego sprawę. Dziękuję tym, którzy mnie wspierali. Ale wracając, w sedno sprawy trafił Radek Kałużny. Powiedział coś w stylu "Niech ten prezes Cezary Kulesza wskaże ofiarę". Po pierwszym przegranym meczu już zaczyna się grillowanie. Na taką sytuację też trzeba być przygotowanym.

O powołaniach: - Szeroką kadrę musimy ogłosić zdecydowanie wcześniej. Przed rozpoczęciem lig, w których nasi zawodnicy grają. Dopiero później będziemy mieli okazję zobaczyć ich formę. To na pewno nie jest dobre, ale taką mamy sytuację i musimy ją zaakceptować. Ja jestem trenerem, który lubi słuchać opinii zawodników. Finalnie to ja będę decydował, bo ja jestem z tych decyzji rozliczany.

O kontrakcie: - Ja muszę się wybronić wynikami. Grą zespołu i tyle. A nie, że prezes zrobi mi trzy czy pięcioletni kontrakt.

O ewentualnej rewolucji: - Czeka nas dużo decyzji niewielkich. Nie uznaję czegoś takiego jak przebudowa reprezentacji. Nie da się tego zrobić w krótkim czasie. To jest naturalny proces. Ktoś kończy karierę i to miejsce dostaje jeden czy drugi zawodnik. (...) Ja dzisiaj nie chcę mówić, że zrobię dla zmiany. Jeśli ktoś będzie gotowy to tak się stanie. Jeśli nie, to nie. Lubię stawiać na młodych zawodników, ale reprezentacja i klub to dwie różne historie. W klubie jest czas na wprowadzanie, w reprezentacji niezbyt.