W ostatnich dziesięcioleciach najważniejsze reprezentacyjne imprezy przeszły sporą metamorfozę. Najbardziej znaczące dotknęły mistrzostwa Europy, które u zarania swojego istnienia rozgrywały się pomiędzy czterema reprezentacjami. Później limit zwiększono do 16 drużyn, a począwszy od Euro 2016 w mistrzostwach starego kontynentu biorą udział aż 24 reprezentacje.

Również i w mistrzostwach świata dokonało się zmian, a wedle niektórych doniesień medialnych, to wciąż nie jest koniec. Znany od lat format z udziałem 32 uczestników od przyszłorocznej imprezy przejdzie do historii. Na boiskach w USA, Meksyku oraz Kanadzie po raz pierwszy kibice zobaczą aż 48 drużyn. W 2022 roku złamana została również zasada o organizowaniu światowego czempionatu latem - w Katarze rozgrywki odbyły się na przełomie listopada i grudnia. Niewykluczone, że zimą zostanie rozegrany również mundial w 2034 roku, którego organizację powierzono Arabii Saudyjskiej.

UEFA zastanawia się nad zmianami. Tym razem przyjdzie pora na eliminacji MŚ i ME

Chęci dokonania dalszych zmian w systemie rozgrywania najważniejszych imprez nie ukrywają również osoby decyzyjne w UEFA. Jej prezydent Aleksander Ceferin podczas Portugal Football Summit 2025 uchylił rąbek tajemnicy. Słoweniec odniósł się do tematu eliminacji do ME i MŚ, wspominając o "bardziej interesującym formacie" nad którym władni europejskiego futbolu mają rozmyślać.

Więcej na temat pisze "The Times". Ich zdaniem głównym celem UEFA jest reakcja na malejące zainteresowanie ze strony kibiców. Jednym z elementów, który przez niektórych jest poddawany krytyce, jest "przestarzały" system eliminacji. Zdaniem dziennikarzy europejska federacja piłkarska zastanawia się nad wdrożeniem jednego z dwóch modeli, który został już przetestowany w oficjalnych rozgrywkach.

Jedną ze ścieżek na zreformowanie eliminacji jest wprowadzenie systemu znanego kibicom z rozgrywek Ligi Narodów. Wiązałoby się to z wprowadzeniem systemu awansów i spadków. Sporym zagrożeniem wydaje się być jednak wyeliminowanie potencjalnych niespodzianek - droga potencjalnie słabszych reprezentacji do turnieju finałowego mogłaby się stać jeszcze dłuższa. W pewnym stopniu ten system został wprowadzony w rozgrywkach juniorskich, w których eliminacje podzielono na dwie grupy - drużyny z tej słabszej grupy de facto walczą jedynie o rozstawienie w kolejnej edycji.

Inny z pomysłów dotyczy wprowadzenia systemu doskonale nam znanego z europejskich rozgrywek klubowych. Reforma Ligi Mistrzów poprzez utworzenie jednej tabeli składające się z 36 drużyn i oparcie kalendarza rozgrywek o model szwajcarski zebrała dobre opinie. Niewykluczone, że skłoni to UEFA do zaimplementowania tych zasad również w futbolu reprezentacyjnym.

