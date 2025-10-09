Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski na ten mundial nie ma już szans. FIFA zapowiada zmianę. Oto powód

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Finały piłkarskich MŚ w roku 2034 mogą się nie odbyć. Jak informuje "New York Times", mundial może zostać przesunięty na początek 2035 roku. Powodem takiego manewru mają być bardzo wysokie temperatury panujące w Arabii Saudyjskiej (gospodarz imprezy), a także... względy religijne. Szef FIFA Gianni Infantino zapowiada, że kalendarzowych modyfikacji w nadchodzących latach może być więcej.

Robert Lewandowski najpewniej zakończy piłkarską karierę przed rokiem 2035
Robert Lewandowski najpewniej zakończy piłkarską karierę przed rokiem 2035AFP

Mundial nierozgrywany latem? Takie doświadczenie mamy już za sobą. W 2022 roku najlepsi piłkarze świata rywalizowali w Katarze od 20 listopada do 18 grudnia. Zdecydowano się na taki termin z powodu ekstremalnych temperatur panujących na Półwyspie Arabskim we wcześniejszych miesiącach.

Ten sam problem powróci w roku 2034, gdy gospodarzem finałów MŚ będzie Arabia Saudyjska. Tyle że tym razem przesunięcie imprezy o kwartał może się nie udać. Na koniec roku przypada wówczas ramadan, czyli święty dla muzułmanów miesiąc postu i modlitwy.

Co w tej sytuacji? "New York Times" donosi, że mundial najprawdopodobniej zostanie przesunięty na początek 2035 roku. Jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, będzie to wydarzenie bez precedensu.

Mundial rozgrywany latem nie będzie cykliczny. Gianni Infantino jest gotowy na zmiany

Tymczasem szef FIFA Gianni Infantino zapowiada, że w najbliższych latach może dochodzić do kalendarzowych modyfikacji wcale nie incydentalnie. I nie tylko w Azji.

- Dyskutujemy na ten temat ze wszystkimi. Sprawa nie dotyczy jednego mundialu, to ogólne spostrzeżenie. Czasem w Europie w lipcu też jest bardzo gorąco. Może trzeba poszukać sposobów na lepsze zorganizowanie kalendarza? - pyta niby retorycznie Infantino.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski już się z tym pogodził. To było nieuniknione. Oficjalny komunikat

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Zanim Arabia Saudyjska dostąpi zaszczytu organizacji finałów MŚ, czekają nas jeszcze dwa globalne czempionaty. W przyszłym roku w USA, Meksyku i Kanadzie oraz w roku 2030 - w Hiszpanii, Portugalii i Maroku.

    Czy z udziałem reprezentacji Polski? Mamy nadzieję, że w obu terminach. W przypadku udanych eliminacji na mundial w Ameryce Północnej "Biało-Czerwoni" mogą się udać jeszcze z Robertem Lewandowskim, który w tym roku skończył 37 lat. Kolejne imprezy tej rangi odbędą się już zapewne bez jego udziału.

    Zobacz również:

    Dariusz Szpakowski
    Piłka nożna

    Lekarze niczego już nie ukrywali. Szpakowski zrozumiał ryzyko. "Nie ma mnie"

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Sąd nad Lewandowskim w kadrze. "To powinno się pokazywać młodym piłkarzom". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Uścisk dłoni pomiędzy polskim piłkarzem w białej koszulce z czerwonymi akcentami a mężczyzną w niebieskiej koszuli na tle stadionu wypełnionego kibicami.
      Jan Urban znalazł wspólny język z Robertem LewandowskimAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
      Mężczyzna w sportowej bluzie reprezentacji Polski siedzi przy mikrofonie na tle ścianki sponsorskiej, uśmiecha się podczas konferencji prasowej.
      Robert LewandowskiJarek PraszkiewiczPAP
      Piłkarz ubrany w biało-czerwoną koszulkę z numerem 9 całuje herb na swojej koszulce podczas meczu, wyrażając radość i oddanie drużynie narodowej, w tle nieostre sylwetki innych zawodników i trybuny z kibicami.
      Robert LewandowskiAndrzej IwańczukAFP
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja