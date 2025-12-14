Nie da się na to patrzeć. Kadrowicz Urbana antybohaterem kolejki. To koniec

W letnim okienku transferowym Michał Skóraś przeszedł z Club Brugge do KAA Gent za 1,8 mln euro. Z nowym pracodawcą podpisał czteroletni kontrakt. Szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie.

Dobrą grą zapracował na powrót do drużyny narodowej. Jan Urban zaprosił go na oba jesienne zgrupowania. 25-letni pomocnik w każdym z czterech spotkań znalazł się w wyjściowej jedenastce. A w potyczkach o punkty el. MŚ - z Litwą, Holandią i Maltą - przebywał na murawie od pierwszej do ostatniej minuty.

Michał Skóraś wyrzucony z murawy. Brutalny faul reprezentanta Polski w doliczonym czasie gry

W niedzielnym meczu 18. kolejki ekstraklasy Belgii polski pomocnik ponownie zagrał od pierwszego gwizdka. Jego KAA Gent przegrał u siebie z Royalem Antwerp 0:2. Dla Skórasia mecz zakończył się w 90+1. minucie.

Polak stracił piłkę przed polem karnym rywala. Próbował ją momentalnie odzyskać, ale stracił głowę. Brutalnie sfaulował od tyłu Vincenta Janssena, atakując korkami ścięgno Achillesa.

Arbiter bez wahania sięgnął po czerwoną kartkę. Skóraś nie protestował, złapał się tylko za głowę. Kiedy ochłonął, podszedł przeprosić zwijającego się z bólu przeciwnika, a następie opuścił plac gry.

Jeśli komisja dyscyplinarna orzeknie dwa mecze dyskwalifikacji, reprezentanta kraju w tym roku nie zobaczymy już na boisku. W grudniu odbędą się jeszcze tylko dwie kolejki ligowe. Gent zmierzy się z Club Brugge w gościnie i z Westerlo przed własną publicznością.

W bieżącym sezonie Skóraś rozegrał 14 spotkań ligowych. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Do dzisiaj miał na koncie ledwie jedną żółtą kartkę.

Rozwiń

Czy udział w LK "niszczy" polskie zespoły? Kosecki nie ma wątpliwości. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Michał Skóraś Foto Olimpik AFP

Michał Skóraś przeprasza brutalnie sfaulowanego rywala JILL DELSAUX AFP