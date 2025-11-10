Krychowiak ogłosił w pierwszy dzień zgrupowania. Już ma nowe zajęcie
Nie minęło zbyt wiele czasu od momentu, kiedy Grzegorz Krychowiak zdecydował się zakończyć karierę piłkarską, a już znów może zrobić się głośno o byłym reprezentancie Polski. "Krycha" - tak, jak obiecał - nie miał zamiaru zbyt długo korzystać z wolnego czasu i błyskawicznie znalazł sobie nowe zajęcie. Wszystkich pochwalił się w momencie, kiedy rozpoczęło się listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski.
Po tym, jak Grzegorz Krychowiak rozstał się z cypryjskim Anorthosis i długo nie mógł znaleźć odpowiedniego klubu dla siebie, jasne stało się, że były reprezentant Polski niebawem może powiedzieć pas. O ile występuje on jeszcze w barwach Mazura Radzymin, to w międzyczasie postanowił zakończyć swoją profesjonalną karierę piłkarską i zdradził, dlaczego w zasadzie do tego doszło.
Zanim jednak "Krycha" definitywnie odwiesił buty na kołek, udzielił wywiadu w podkaście "Radiowóz" RMF FM, gdzie zdradził, że na pewno nie będzie bezczynnie siedzieć w domu i szybko znajdzie sobie inne zajęcie na sportowej emeryturze. Jak powiedział, tak zrobił.
- Dużo rzeczy chciałem robić po swojej karierze i nad tym teraz się zastanawiam, pracuję i myślę, co mógłbym robić. Oczywiście w głowie pomysłów już wiele mam i jeśli nie znajdę klubu, to na pewno nie będę tą osobą, która będzie siedziała w domu, w salonie i może żona będzie mnie wyganiała do roboty - mówił jeszcze miesiąc temu.
Krychowiak ogłosił w czasie zgrupowania. Już ma nowe zajęcie. Nie żartował
Komunikat od Krychowiaka nadszedł chwilę po tym, jak oficjalnie rozpoczęło się listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Jan Urban dał swoim zawodnikom bowiem czas na przyjazd do godziny 18:00 w poniedziałek.
- Uczymy się - napisał tylko krótko Grzegorz Krychowiak na swoim Instagramie, dodając zdjęcie w koszulce z logiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i informacją, że uczestniczy on w szkoleniu trenerów.
Nie da się ukryć, że w czasie swojej piłkarskiej kariery Grzegorz Krychowiak miał okazję pracować ze szkoleniowcami z najwyższej półki, od których mógł się wiele nauczyć w kontekście pracy trenerskiej. Jednym z nich jest oczywiścieUnai Emery, jedna z najbardziej zasłużonych postaci w historii Sevilli, a obecnie trener angielskiej Aston Villi.
Były reprezentant Polski z pewnością będzie chwalił się postępami w nauce i kto wie, może niebawem będziemy mogli oglądać go na ławce trenerskiej któregoś z polskich klubów, a może i zagranicznych.