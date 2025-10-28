Partner merytoryczny: Eleven Sports

To dlatego Krychowiak zakończył karierę. Potwierdziły się doniesienia, a jednak

Łukasz Olszewski

Kiedy Grzegorz Krychowiak debiutował przed kilkoma dniami w barwach Mazura Radzymin w lidze okręgowej, niewiele osób z pewnością zakładało, że były reprezentant Polski zakończy piłkarską karierę chwilę później - a jednak. Tuż po oficjalnym ogłoszeniu decyzji, fani Krychowiaka mogli również dowiedzieć się, czemu do tego doszło. I nie chodzi o pieniądze.

Grzegorz Krychowiak
Grzegorz KrychowiakANDREJ ISAKOVICAFP

W ostatnim czasie Grzegorz Krychowiak reprezentował barwy nieco bardziej egzotycznych zespołów, z greckim AEK Ateny i cypryjskim Anorthosis na czele i z pewnością nie brakowało fanów, którzy spodziewali się, że kariera byłego pomocnika reprezentacji Polski zmierza powoli do końca.

Dużo mówiło się jednak o jego ewentualnym powrocie do Polski i zasileniu szeregów któregoś klubu z PKO Ekstraklasy, czy nawet Betclic 1. ligi. Ostatecznie Krychowiak postanowił zadebiutować w barwach Mazura Radzymin, gdzie popisał się nawet asystą, ale zaledwie dwa dni po meczu zakończył on swoją sportową karierę. Teraz na jaw wyszły powody tej decyzji.

Krychowiak zakończył karierę i zaczął ujawniać. Przestał już ukrywać, "chciałem wrócić"

Na "Kanale Zero" pojawiła się obszerna rozmowa Grzegorza Krychowiaka z Krzysztofem Stanowskim, gdzie były już piłkarz miał okazję odnieść się do kilku kwestii z przeszłości oraz poinformować, dlaczego w ogóle postanowił zakończyć swoją karierę, mając zaledwie 35 lat oraz pozostając w bardzo dobrej dyspozycji fizycznej.

- Na początku nie dostałem takiej oferty, która by mnie satysfakcjonowała w 100%. Nie chodzi tylko o względy piłkarskie, ale to, w jakim kraju się znajdujesz, gdzie mieszkasz i warunki. Ja jestem już na takim etapie swojego życia, że nic nie muszę. Nadal piłka sprawia mi wiele przyjemności, ale już nie ma takiej ekscytacji, jak kiedyś była - tłumaczył.

Okazuje się także, że były reprezentant biało-czerwonych był naprawdę blisko tego, aby podpisać kontrakt z polską drużyną, ponieważ liczył na to, że jego postać wywoła niemałe emocje, które zmotywują go do gry.

Tego mi brakuje. Brakuje do takiego stopnia, że nawet w pewnym momencie chciałem wrócić do Polski, żeby poczuć jeszcze te emocje, ten hejt nawet
Grzegorz Krychowiak dla "Kanału Zero".

Ostatecznie jednak Krychowiak prowadzony myślą, że "niczego już nie musi", postanowił skupić się na innych rzeczach w swoim życiu, a rozdział pod tytułem "piłka nożna" zamknąć bezpowrotnie.

Na profilach piłkarza w mediach społecznościowych pojawiło się więc oficjalne ogłoszenie jego decyzji, a także specjalne posty, w których dziękował on poszczególnym klubom, w których miał okazję grać w czasie swojej kariery.

Grzegorz Krychowiak (zdj. archiwalne)
Piłkarz w białej koszulce z orłem i numerem 10 na boisku trawiastym trzyma ręce na twarzy w geście rozczarowania lub smutku.
Grzegorz Krychowiak w reprezentacji PolskiKirill KudryavtsevAFP
Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze stoi przy oknie, z pewnym siebie wyrazem twarzy, patrząc w dal, a jego odbicie widoczne jest w szybie.
Grzegorz KrychowiakMichal WozniakEast News
Grzegorz Krychowiak
Grzegorz KrychowiakAndrzej IwańczukEast News

