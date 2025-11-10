Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski w drodze do USA, a tu sensacyjne wieści. O tej podróży będzie głośno

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Względny spokój w reprezentacji Polski nie trwał zbyt długo. Tuż przed meczami z Holandią i Maltą gruchnęły informacje mówiące o tym, że Robert Lewandowski przed przyjazdem na zgrupowanie, ma jeszcze pojawić się w USA. Teraz dziennikarze "Radia Zet" rzucił nowe światło na to wydarzenie i ujawnił, że według jego informacji sam wyjazd nie tylko miał być utrzymywany w tajemnicy od dawna, ale także dotyczyć będzie pewnego głośnego wydarzenia.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiCZAREK SOKOLOWSKIEast News

Już sam plan pierwszych dni listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski mógł zapalić czerwoną lampkę u kibiców i dziennikarzy, bowiem Jan Urban zdecydował się na szereg odstępstw od normy.

Kadrowicze mają więcej czasu na zameldowanie się w hotelu reprezentacji, a do tego pierwszego dnia nie odbędzie się trening. Selekcjoner Jan Urban i kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski ponadto mają pojawić się na konferencji prasowej dopiero we wtorek. Wszystko ma mieć bowiem związek z wyjazdem Roberta Lewandowskiego do USA, zanim przyjedzie on do Warszawy i dołączy do kolegów z kadry.

Robert Lewandowski spóźni się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Nagle gruchnęły wieści o jego podróży

Chwilę po tym, jak informacja o Lewandowskim obiegła media, dziennikarz "Radia Zet", Mateusz Ligęza podzielił się swoimi ustaleniami w tym temacie. Wynika z nich, że podróż kapitana reprezentacji Polski do USA akurat w tym momencie, nie jest dziełem przypadku i był skrzętnie zaplanowany już dawno temu.

- Wizyta Lewandowski w Nowym Jorku była od kilku miesięcy utrzymywana w sekrecie. Spodziewam się, że ma to być COŚ wielkiego. Z jego udziałem, info może wstrząsnąć mocno w mediach na całym świecie - poinformował dziennikarz sugerując, że o kapitanie reprezentacji Polski w najbliższych dniach zrobi się głośno nie tylko w naszym kraju.

Były reprezentant Polski, Janusz Michalik na antenie "Kanału Sportowego", słysząc o wyjeździe Roberta Lewandowskiego do USA, od razu zasugerował, że może "Lewy" zdecydował się podpisać kontrakt z którymś z klubów MLS, a wyjazd do Ameryki to idealny moment, aby ogłosić informacje o jego transferze.

Czy jest w tej teorii ziarno prawdy? Tego dowiemy się już w najbliższych godzinach. Po wizycie w USA, Robert Lewandowski ma udać się w podróż do Warszawy, aby wziąć udział we wtorkowej konferencji prasowej.

Później reprezentacja Polski weźmie udział w zamkniętym treningu, a w piątek zagra na PGE Narodowym z Holandią. Wyjazd na drugi koniec świata oraz skutki jetlagu mogą rzucić się cieniem na występie Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu.

Robert Lewandowski przyjechał na zgrupowanie reprezentacji po hat-tricku w La Liga
Robert Lewandowski przyjechał na zgrupowanie reprezentacji po hat-tricku w La LigaAFP
Piłkarze reprezentacji Polski świętują zwycięstwo lub zakończenie meczu, w tle stadion oraz inni zawodnicy, po prawej stronie widoczny trener bijący brawo.
Reprezentacja Polski. Jan Urban ogłosił powołania na październikowe zgrupowanieMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Hans van der Valk / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP
Piłkarz w stroju treningowym Barcelony biegnie po murawie, w tle widoczna piłka, a w lewym górnym rogu okrągłe wstawienie z portretem mężczyzny w garniturze podczas konferencji prasowej.
Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert LewandowskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / JOSEP LAGO/AFP/East NewsEast News

