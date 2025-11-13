Holendrzy nadali komunikat dzień przed meczem z Polakami. Fatalna wiadomość

Przed nami mecz, który może bezpośrednio zadecydować o przebiegu eliminacji do przyszłorocznych MŚ. Obecnie w "polskiej" grupie "G" niekwestionowanym liderem są Holendrzy, którzy po 6 spotkaniach zgromadzili na swoim koncie 16 punktów. Za ich plecami znajdują się natomiast Polacy, którzy w takiej samej ilości starć zainkasowali 13 "oczek".

To właśnie bezpośrednie starcie tych ekip niemalże rozstrzygnie dalsze losy Jana Urbana i jego podopiecznych. Na nieszczęście "Biało-czerwonych" w piątkowym starciu zabraknie kilku naprawdę ważnych graczy, w tym chociażby: Jana Bednarka, Łukasza Skorupskiego, Bartosza Slisza czy, Przemysława Wiśniewskiego. To może wymóc na selekcjonerze zmianę taktyki, o czym w niedawnym wywiadzie opowiadał były kapitan reprezentacji Polski Jacek Bąk.

Okazuje się jednak, że przeciwny obóz również nie może mówić o pełni dyspozycyjności wśród swoich graczy. Już kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że w meczu z Polakami nie zagra Wout Weghorst, który podczas Euro 2024 stał się pogromcą Polaków. Dzień przed meczem tamtejsza federacja piłkarska przekazała informację o kolejnym podopiecznym Ronalda Koemana, który nie pojawi się na PGE Narodowym.

Kolejny cios dla Holendrów. Ten piłkarz nie przyleci do Warszawy

Quilindschy Hartman to 23-letni boczny obrońca, który w lipcu tego roku zamienił holenderski Feyenoord na FC Burnley. W reprezentacji zadebiutował on w 2023 roku i co ciekawe, zdołał zdobyć bramkę w przegranym 1:2 meczu eliminacji do ME z Francuzami.

Jego rozwój zastopowała jednak kontuzja kolana, która wykluczyła go z gry na niemal rok. Do reprezentacji powrócił dopiero w 2025 roku, a konkretnie 9 października, gdzie zagrał 6 minut w meczu przeciwko Malcie. Koeman postanowił powołać Hartmana na listopadowe zgrupowanie i kto wie, być może młody Holender dostałby szansę w meczu z Polakami, lecz na jego nieszczęście, nie dane mu będzie wystąpić na PGE Narodowym.

"Quilindschy Hartman nie poleci dziś po południu z reprezentacją Holandii do Warszawy. Obrońca Burnley jest chory i opuścił obóz treningowy w Zeist" - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie tamtejszej federacji piłkarskiej.

Absencja nie dotyczy co prawda kluczowego gracza "Oranje", lecz w przypadku tak ważnego spotkania każda niedoskonałość Holendrów może okazać się szansą, którą Polacy będą starali się za wszelką cenę wykorzystać.

Quilindschy Hartman NurPhoto Getty Images

Ronald Koeman, selekcjoner "Oranje" AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

