Poruszenie w kraju potencjalnych rywali Polaków. Tak podsumowali "Biało-Czerwonych"

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Jeśli reprezentacja Polski przejdzie baraże do mistrzostw świata, na przyszłorocznym mundialu zagra w grupie F z Japonią, Holandią i Tunezją. W jednym z tych państw media szybko wskazały głównych faworytów do awansu, przeanalizowały też uczestników marcowych baraży. I podsumowały potencjał kadry prowadzonej przez Jana Urbana, w której zwrócono uwagę na dwóch piłkarzy "dużego formatu".

Reprezentacja Polski nie jest jeszcze pewna awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata - "Biało-Czerwoni" chcąc zagrać na mundialu, muszą najpierw w półfinale marcowych baraży pokonać Albanię, a następnie lepszego z pary Ukraina - Szwecja. Jeśli podopieczni Jana Urbana wykonają te dwa kroki, podczas turnieju zagrają w grupie F. Tam czekają ich starcia z Holendrami, Japończykami i Tunezyjczykami.

Piątkowa ceremonia losowania w Waszyngtonie przykuła uwagę mediów na całym świecie, o jej przebiegu i wynikach rozpisywały się też tunezyjskie portale internetowe. Analizując skład grupy F, tamtejsi dziennikarze nie mają wątpliwości: to reprezentacje Holandii i Japonii będą głównymi faworytami do awansu do fazy pucharowej.

"W tej solidnej grupie właśnie te dwa kraje prezentują wysoki poziom futbolu oraz regularnie awansują do dalszej fazy mistrzostw świata" - ocenił jeden z portali cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Faworytem grupy F będzie znana z dyscypliny taktycznej Holandia. Z kolei Japonia stale rozwija się i podnosi swój poziom piłkarski. Jej kadra regularnie występuje w rozgrywkach międzynarodowych
czytamy w serwisie Kawarji.

MŚ 2026. Tunezyjskie media o potencjale reprezentacji Polski

Sporo uwagi poświęcono także ścieżce barażowej z udziałem Polaków, Albańczyków, Szwedów i Ukraińców - to właśnie jedna z tych drużyn dołączy do grupy F. Tunezyjskie media nie mają złudzeń - niezależnie od tego, który zespół wygra baraże, będzie to trudny przeciwnik. A to oznacza, że tamtejsi dziennikarze z dużym respektem podchodzą również do kadry Jana Urbana.

Dziennikarze Radia Tunis zwrócili uwagę na to, że ewentualny awans Polski sprawi, że Tunezja zmierzy się z piłkarzami tak "dużego formatu" jak Piotr Zieliński i Robert Lewandowski. Przypomnieli również, że "Orły Kartaginy", jak nazywana jest tunezyjska reprezentacja, w 1978 roku zadebiutowały na mistrzostwach świata, mierząc się w swoim drugim meczu fazy grupowej właśnie z Polakami. Wówczas górą byli "Biało-Czerwoni", którzy wygrali 1:0.

