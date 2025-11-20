Iga Świątek w kontrze do Polaków. Tak spędza święta. To jej coroczna tradycja
Iga Świątek zdecydowaną większość roku spędza poza domem. Również Święta Bożego Narodzenia nie zawsze są dla Igi czasem, gdy może przebywać z najbliższymi w domu. Okazuje się, że nasza gwiazda i tak ma swoją tradycję, która różni się od tego, co oglądamy w większości polskich domów. Jej wyznanie dla wielu może być zaskoczeniem.
Iga Świątek bez wątpienia ma wiele rzeczy, o których większość ludzi na świecie może tylko pomarzyć. Z pewnością są jednak takie momenty, gdy Iga może wręcz zazdrościć swoim rówieśnikom. Mowa rzecz jasna o chwilach, gdy na ulicach jest pusto, a ludzie siedzą razem przy stołach, świętując, choćby Boże Narodzenie.
Świątek w tym czasie zwykle jest na finiszu przygotowań do kolejnego sezonu. Rok temu Polka 24 grudnia przebywała w Australii, gdzie spędzała ten wyjątkowy dzień, szykując się do rozpoczęcia reprezentacyjnego United Cup. W mediach społecznościowych pochwaliła się wówczas zdjęciem bałwana... z piasku.
Świątek nie ogląda "Kevina". Wybór jest inny
Podczas gdy w Polsce temperatura z reguły spada poniżej zera, śnieg zasypuje ulice, a rodziny spotykają się ze sobą przy stołach, Świątek musi spędzać czas nieco inaczej. Jak się okazuje, Iga nie kultywuje narodowej tradycji oglądania w wigilię filmu "Kevin sam w domu", który co roku jest emitowany 24 grudnia na Polsacie.
W 2019 roku Świątek wchodząca dopiero na tenisowy szczyt zdradziła swoją coroczną tradycję. - Sandra Bullock od zawsze jest moją ulubioną aktorką. Nie wiem do końca czemu, ale tak już mam! Na przykład zawsze w Święta Bożego Narodzenia oglądam mój ulubiony film z Sandrą "Ja cię kocham, a ty śpisz" - powiedziała w rozmowie z Redbullem.
- Większość jej hitów to są trochę nie moje lata, ale ja już jestem taka "oldskulowa", że lubię starsze rzeczy - dodała. Fakt, film, o którym mówiła Świątek, nagrano w 1995 roku, gdy Igi nie było jeszcze na świecie, ale wspomniany "Kevin sam w domu" jest jeszcze starszy, bo wyprodukowano go pięć lat wcześniej.