Iga Świątek w kontrze do Polaków. Tak spędza święta. To jej coroczna tradycja

Iga Świątek bez wątpienia ma wiele rzeczy, o których większość ludzi na świecie może tylko pomarzyć. Z pewnością są jednak takie momenty, gdy Iga może wręcz zazdrościć swoim rówieśnikom. Mowa rzecz jasna o chwilach, gdy na ulicach jest pusto, a ludzie siedzą razem przy stołach, świętując, choćby Boże Narodzenie.

Świątek w tym czasie zwykle jest na finiszu przygotowań do kolejnego sezonu. Rok temu Polka 24 grudnia przebywała w Australii, gdzie spędzała ten wyjątkowy dzień, szykując się do rozpoczęcia reprezentacyjnego United Cup. W mediach społecznościowych pochwaliła się wówczas zdjęciem bałwana... z piasku.

Świątek nie ogląda "Kevina". Wybór jest inny

Podczas gdy w Polsce temperatura z reguły spada poniżej zera, śnieg zasypuje ulice, a rodziny spotykają się ze sobą przy stołach, Świątek musi spędzać czas nieco inaczej. Jak się okazuje, Iga nie kultywuje narodowej tradycji oglądania w wigilię filmu "Kevin sam w domu", który co roku jest emitowany 24 grudnia na Polsacie.

W 2019 roku Świątek wchodząca dopiero na tenisowy szczyt zdradziła swoją coroczną tradycję. - Sandra Bullock od zawsze jest moją ulubioną aktorką. Nie wiem do końca czemu, ale tak już mam! Na przykład zawsze w Święta Bożego Narodzenia oglądam mój ulubiony film z Sandrą "Ja cię kocham, a ty śpisz" - powiedziała w rozmowie z Redbullem.

- Większość jej hitów to są trochę nie moje lata, ale ja już jestem taka "oldskulowa", że lubię starsze rzeczy - dodała. Fakt, film, o którym mówiła Świątek, nagrano w 1995 roku, gdy Igi nie było jeszcze na świecie, ale wspomniany "Kevin sam w domu" jest jeszcze starszy, bo wyprodukowano go pięć lat wcześniej.

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek ma nieustanne wsparcie wśród fanów, którzy potrafią też fachowo ocenić grę Polki Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Iga Świątek odpoczywa już po trudach ostatniego sezonu, ale jej dokonania wciąż są analizowane na różne sposoby JORGE GUERRERO / AFP - instagram.com/iga.swiatek/ AFP

Tenis. Iga Świątek - najlepsza polska tenisistka Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP