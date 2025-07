A więc jednak. Gigant ogłosił wielki transfer, hit stał się faktem

Strzelając kolejne bramki, niemalże jak na zawołanie, Viktor Gyokeres stał się nie tylko ulubieńcem kibiców Sportingu, ale przede wszystkim głównym celem transferowym najpotężniejszych klubów w Europie. Szwedzki napastnik już dawno mógł zmienić barwy klubowe, jednak na drodze stał jego ówczesny pracodawca.

Portugalski klub doskonale zdawał sobie sprawę z wartości napastnika i nie miał zamiaru puszczać go tanio, co przeciągało sprawę. Szwed łączony był nawet z Barceloną, gdzie miał walczyć o miejsce w podstawowym składzie z Robertem Lewandowskim, jednak ostatecznie Gyokeres udał się nie do Hiszpanii, a do Anglii.

Arsenal dopiął swego. Viktor Gyokeres zaprezentowany w londyńskim klubie

Już przed kilkoma dniami gruchnełą wieść mówiąca o tym, że wszystkie strony doszły do porozumienia i Gyokeres przeniesie się do Arsenalu. Brakowało jedynie kropki nad "i", czyli oficjalnego ogłoszenia "Kanionierów". To zmieniło się w sobotni wieczór.

W mediach społecznościowych angielskiego klubu zaczęły pojawiać się kolejne zdjęcia ze Szwedem w roli głównej, które oczywiście zaczęły cieszyć się ogromną popularnością.

Z ogromną przyjemnością witamy Viktora Gyökeresa w klubie. Jego regularność i dyspozycyjność były niesamowite, a jego wkład w zdobywanie bramek mówi sam za siebie

27-letni napastnik podpisał z "Kanonierami" umowę obowiązującą do końca czerwca 2030 roku. Już na materiałach promocyjnych, Gyokeres został zaprezentowany ze swoim nowym numerem na plecach. W ekipie Mikela Arterty będzie on występował z 14.

Gyokeres zaliczył szybki powrót do Anglii. W przeszłości grał on dla Brighton, Swansea oraz Coventry City. Ci ostatni sprzedali go w 2023 roku do Sportingu za 12 mln euro. Arsenal odkupił go teraz za niecałe 66 mln euro.

Tylko w poprzednim sezonie Gyokeres wystąpił w 52. meczach, strzelając w tym czasie 54 bramki i zaliczając 13 asyst we wszystkich rozgrywkach. Najwięcej goli, bo aż 39 padło w lidze portugalskiej.

