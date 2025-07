Rekord Ekstraklasy pobity. Raków poszedł na całość, wydali fortunę i to za kogo

Po przegranej rywalizacji z Lechem Poznań o mistrzostwo Polski w poprzednim sezonie, Raków Częstochowa mocno się zbroi podczas letniego okienka transferowego i nie zamierza oszczędzać na formacji ofensywnej. Po wicemistrzów Polski dołączył właśnie młodzieżowy reprezentant Polski, Tomasz Pieńko. Wszystko wskazuje na to, że przy okazji tej transakcji mamy do czynienia z rekordowym transferem wewnątrz Ekstraklasy. Raków już miał zapłacić za zawodnika 1,5 mln, do którego dochodzą jeszcze bonusy.