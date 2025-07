FC Barcelona w piątek wyleciała na tournee do Azji. Pierwotnie podróż została odwołana, bo jeden z promotorów nie dotrzymał warunków umowy. Ostatecznie piłkarze mistrzów Hiszpanii wsiedli do samolotu lecącego do Japonii. Katalończycy rozegrają w Azji trzy spotkania, a następnie wrócą do Barcelony, gdzie dalej będą przygotowywać się do startu sezonu.