Zamieszanie przed losowaniem mundialu. Wycofali reprezentację, teraz zmienili zdanie

- Poinformowaliśmy FIFA, że podjęte decyzje nie mają nic wspólnego ze sportem i że członkowie irańskiej delegacji nie wezmą udziału w losowaniu grup mistrzostw świata - powiedział tydzień temu rzecznik irańskiej federacji.

Komentował decyzję Donalda Trumpa, który przyznał wizę selekcjonerowi reprezentacji Amirowi Ghalenoeiowi oraz trzem innym członkom delegacji, ale odmówił kilku innym, w tym prezesowi tamtejszej federacji Mehdiemu Tajowi. Działacz ten określał to stanowisko jako "czysto polityczne". Więcej o tym pisaliśmy pod tym linkiem.

Iran leci na losowanie grup mistrzostw świata. "Nasi przedstawiciele mają wizy"

Tamtejszy związek liczył na interwencję prezydenta FIFA Gianniego Infantino, ale się nie doczekał. Ostatecznie odwołał bojkot, co ogłosił minister sportu. Według "Tehran Times" do stolicy Stanów Zjednoczonych poleci dwuosobowa reprezentacja - trener Ghalenoeia i Omid Jamali, szef departamentu stosunków międzynarodowych federacji.

Nasi przedstawiciele mają wizy i powinni wziąć udział w losowaniu grup mistrzostw świata

W czerwcu Iran został wpisany przez Trumpa na listę państw, z których nie można wjechać do USA. Jest takich tylko 19. Prezydent mówił o "działaniach w celu ochrony bezpieczeństwa i interesów narodowych". Zakaz nie obejmuje dyplomatów i sportowców, ich rodzin, trenerów oraz "osób pełniących niezbędne funkcje wsparcia". Kadra narodowa poleci więc na mundial bezproblemowo, ale na stadionach nie zobaczymy kibiców z ich kraju. Taka sama sytuacja tyczy się Haiti. Ratunkiem dla tych zespołów byłoby rozegranie części meczów w Meksyku lub Kanadzie, co jest możliwe. To okaże się w dzisiejszym losowaniu, start wydarzenia w Kennedy Center o godzinie 18:00.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sukces mistrzostw. Jednocześnie administracja Trumpa nie odstąpi od przestrzegania prawa amerykańskiego i najwyższych standardów bezpieczeństwa narodowego i publicznego w procesie przyznawania wiz. Zasadniczo nie będziemy komentować działań departamentu w odniesieniu do konkretnych przypadków - powiedział ostatnio rzecznik Departamentu Stanu USA.

Stany Zjednoczone nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z Iranem od 1980 roku.

Czempionat globu rozpocznie się 11 czerwca. Iran awansował na MŚ czwarty raz z rzędu, a siódmy raz w ogóle. Jeszcze nigdy nie wyszedł z fazy grupowej.

