Losowanie grup mistrzostw świata. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Już w przyszłym roku, a konkretnie w dniach od 11 czerwca do 19 lipca odbędą się mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej mężczyzn. Gospodarzami mundialu są Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Tytułu z Kataru będzie broniła Argentyna, a już dzisiaj dowiemy się, jak będą wyglądały grupy na tym turnieju. Nie poznamy jednak pełnego układu tej fazy MŚ, ponieważ walka o ostatnie wolne miejsca rozegra się dopiero w marcu podczas baraży, w których udział weźmie m.in. reprezentacja Polski.

Losowanie grup mistrzostw świata 2026. Podział na koszyki i zasady

Mistrzostwa świata 2026 będą największymi w historii. Po raz pierwszy w mundialu weźmie udział aż 48 reprezentacji. Podczas losowania zespoły będą podzielone na cztery koszyki, które są już znane.

Podział na koszyki przed losowaniem MŚ 2026:

Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

Koszyk 3 : Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA

Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, sześciu zwycięzców europejskich (ew. Polska) i interkontynentalnych baraży.

FIFA poinformowała, że losowanie rozpocznie się od przydzielenia wszystkich drużyn z koszyka 1 do grup od A do L. Następnie losowanie będzie kontynuowane w kolejności od koszyków 2, 3 i 4". Ponadto podano także pewne ograniczenia:

Hiszpania nie może spotkać się z Argentyną, a Francja nie zmierzy się z Anglią przed finałem Mistrzostw Świata pod warunkiem, że wygrają swoje grupy.

Zasada ta ma na celu zachowanie równowagi w rozszerzonym formacie 48 drużyn, zapewniając, że najwyżej sklasyfikowana drużyna (Hiszpania) i numer dwa (mistrzowie świata, Argentyna) znajdą się w przeciwnych połowach drabinki, a to samo dotyczy numerów trzech (Francja) i czterech (Anglia).

Nawet jeśli te drużyny nie wygrają swoich grup, cztery najwyżej rozstawione kraje nie będą mogły się spotkać aż do półfinałów.

Losowanie grup MŚ 2026. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Losowanie grup mistrzostw świata 2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 18:00 w Centrum sztuk performatywnych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie. Transmisję na żywo z ceremonii będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa oraz wyniki losowania w Interii Sport.

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Argentyna będzie bronić tytułu mistrzowskiego Ayman Aref AFP