Piłkarska federacja Albanii dokonała zmiany na stanowisku selekcjonera drużyny narodowej. Edoardo Reję zastąpił Sylvinho, były gracz m.in. Barcelony i Arsenalu. Zadanie postawione przed Brazylijczykiem to awans do finałów Euro 2024. Na drodze do realizacji tego celu dwukrotnie staną w tym roku "Biało-Czerwoni".