Eliminacje Euro 2024 mogą być zgubne dla polskiej piłki

Polska zakończyła mundial w Katarze, w którym wylosowała trudną grupę z późniejszym mistrzem świata Argentyną , a także Meksykiem i Arabią Saudyjską . Wyszła z niej. Zanim do tego doszło, wylosowała też grupę eliminacji Euro 2024, w niej Czechy jako zespół najwyżej notowany i teoretycznie najtrudniejszy, do tego Albanię , Mołdawię , Wyspy Owcze , a na turniej mistrzowski awansują dwa zespoły.

W powszechnej opinii, nie jest to zbyt trudna i wymagająca grupa, więc ktokolwiek będzie nowym selekcjonerem, powinien sobie z nią poradzić. Powinien, bo pewności nie ma, niemniej jeżeli to zrobi, Polska po raz piąty z rzędu znajdzie się w finałach Mistrzostw Europy, co jest wydarzeniem bez precedensu.