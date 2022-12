"Jak przejrzę wszystkie oferty i je porównam to będę odpowiadał państwu na pytania dotyczące przebiegu tej rekrutacji. Wiele wyjaśni się po Nowym Roku . Teraz był okres świąteczny, niedawno poinformowaliśmy o tym, że nie przedłużymy umowy z Czesławem Michniewiczem. Nie znam szczegółów, które by państwa zadowoliły. Oferty do związku spływają, ale na wszystko przyjdzie czas " - zapewnia Kulesza.

Kulesza nie jest przekonany do zagranicznego trenera

Jeden z członków zarządu PZPN, również cytowany przez "TVP Sport" zdradza jednak, że Kulesza wcale nie jest przekonany do tego, by następcą Michniewicza był trener zagraniczny .

"Według mojej wiedzy, prezes Kulesza nie jest przekonany do tego, by w miejsce Czesława Michniewicza zatrudnić trenera z zagranicy. Wcale się temu nie dziwię, bo wydarzenia sprzed roku mogły wystarczająco zniechęcić do takich ruchów. (...) Nie liczy się narodowość, ale warsztat trenerski, osiągane sukcesy, umiejętne podejście do piłkarzy" - powiedział.