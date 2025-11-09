Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pajor wróciła do gry, od razu taki pogrom. Dwu cyfrówka była w zasięgu

Paweł Nowak

Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że Ewę Pajor czeka bardzo długa przerwa. Wówczas w spotkaniu z Atletico Madryt nabawiła się groźnie wyglądającego urazu kolana, a w mediach pojawiały się informacje o zerwanych więzadłach krzyżowych. Finalnie jednak kontuzja okazała się znacznie mniej poważna i Polka wróciła do gry podczas starcia Barcelony z Deportivo La Coruna. "Duma Katalonii" prawdziwie rozgromiła rywalki na Estadi Johan Cruyff aż 8:0. Napastniczka na boisku spędziła ponad 30 minut.

Piłkarki Barcelony
Piłkarki Barcelony Eric Alonso/Getty ImagesGetty Images

Dokładnie 12 października Ewa Pajor zanotowała swój ostatni występ. Jej Barcelona wówczas mierzyła się z Atletico Madryt. Aktualnie mistrzynie Hiszpanii ograły wtedy rywalki aż 6:0, a jedną z bramek zdobyła właśnie Polka. Niestety w okolicach 70 minuty doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia, bowiem napastniczka nabawiła się bardzo groźnie wyglądającego urazu.

Według pierwszych informacji, jakie pojawiały się w mediach zawodniczka z Polski mogła zerwać więzadła krzyżowe w prawym kolanie. Taka kontuzja oznaczałaby co najmniej kilkumiesięczną przerwę od gry. Diagnoza okazała się jednak zdecydowanie łaskawsza, bowiem doszło do urazu kompleksu tylno-bocznego prawego kolana. Wobec takich wieści pauza Pajor miała wynosić od czterech do sześciu tygodni.

Rehabilitacja Polki przebiegła zgodnie z planem i do gry wróciła już w niedzielę 9 listopada. Barcelona pierw oficjalnie poinformowała, że 28-latka jest gotowa do gry, a po chwili ogłoszono, że znalazła się w kadrze meczowej na rywalizację z Deportivo La Coruna. Starcie rozpoczęła na jednak na ławce rezerwowych.

    Jej koleżanki szybko wzięły sprawy w swoje ręce. Po niecałych 30 minutach tablica wyników wskazywała już 4:0. Do końca pierwszej połowy natomiast było aż... 8:0.

    Pajor wróciła do gry, trzy punkty stały się faktem

    Ewa Pajor na boisku pojawiła się w 58. minucie, gdy zastąpiła na murawie Claudię Pinę. Mimo rotacji, jakie dokonał szkoleniowiec Barcelony Pere Romeu wynik nie uległ już zmianie. W ten sposób Barcelona utrzymała cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Po 10 kolejkach zespół ma na swoim koncie 27 "oczek".

    Następny mecz Pajor i spółka rozegrają w środę, 12 listopada. W ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów rywalem będzie OH Leuven.

    Piłkarka w stroju FC Barcelony celebruje zdobycie gola podczas meczu, z wyrazem wielkiej radości i uniesionymi pięściami, w tle znajduje się rozmazana sylwetka przeciwniczki oraz kibice na trybunach.
    Ewa PajorUrbanandsportAFP
    Piłkarki drużyny FC Barcelona świętują zdobycie bramki podczas meczu, jedna zawodniczka podnosi drugą w geście radości, reszta drużyny podbiega, aby dołączyć do świętowania, na trybunach tłum kibiców.
    Ewa Pajor świętująca z koleżankami z BarcelonyUrbanandsportAFP
    Zawodniczka drużyny FC Barcelona świętuje zdobycie gola na boisku piłkarskim, a w tle widać jej drużynową koleżankę i przeciwniczki w pomarańczowych strojach, trybuny pełne kibiców.
    Ewa PajorUrbanandsportAFP

